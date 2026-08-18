HRW denuncia el plan de EEUU para equipar al ICE con guantes capaces de emitir descargas

Archivo - Una protesta en un centro de detención del ICE en Nueva Jersey, en Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Carol Guzy - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes la compra por parte del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense de guantes capaces de emitir descargas eléctricas para los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

"El ICE ha perpetrado actos generalizados de violencia y abuso contra inmigrantes y ciudadanos estadounidenses. Esto incluye el uso ilegal de fuerza excesiva y letal, así como el despliegue peligroso de armas llamadas 'menos letales' a corta distancia", ha indicado.

HRW ha advertido de que, teniendo en cuenta "el historial" de estos agentes, no deberían ser equipados con tecnología "que cuente con un patrón de uso abusivo ampliamente documentado". La compra de Estados Unidos está valorada entre 10 y 20 millones de dólares (8,6 y 17,27 millones de euros).

La ONG ha reiterado que "la magnitud del daño potencial de esta tecnología en manos del ICE", una agencia que recluta a personas "con una formación mínima", podría ser "considerable", y ha instado a investigar la compra de estos guantes por sus "riesgos" y su "potencial de abuso", dada la poca supervisión del Congreso estadounidense al respecto.

HRW ha recordado también que la Unión Europea ha impuesto restricciones comerciales a este tipo de dispositivos que emiten descargas eléctricas, ya que han sido utilizados "de forma abusiva" en distintas partes del mundo, incluso como método de tortura y otros malos tratos.

Asimismo, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura determinó en 2023 que las "armas de descarga eléctrica de contacto directo" son "inherentemente crueles, inhumanas o degradantes", e hizo un llamamiento a su prohibición absoluta.