HRW ve la condena a Thaci como "un paso importante" para la rendición de cuentas ante víctimas en Kosovo

Archivo - El expresidente de Kosovo, Hashim Thaci. - Adrian Wyld / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Human Rights Watch ha señalado este jueves que la condena al expresidente de Kosovo Hashim Thaci por crímenes de guerra junto a otros líderes del escuadrón paramilitar albanokosovar del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), constituyen "un paso importante" hacia la rendición de cuentas ante las víctimas del conflicto de Kosovo.

"Esta sentencia transmite un mensaje importante a las víctimas y a sus familias: incluso los dirigentes poderosos no están fuera del alcance de la justicia", ha afirmado el director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, Hugh Williamson, quien recalca que la corte ha dejado claro que la rendición de cuentas por graves crímenes cometidos durante una guerra "debe aplicarse a todos, independientemente de su posición o afiliación".

El Tribunal Especial para Kosovo (TEK), con sede en La Haya, declaró que Thaci junto a otros tres acusados --Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jakup Krasniqi, altos cargos del grupo--, son culpables de crímenes de guerra por la detención arbitraria de 385 personas, los "tratamientos crueles" contra 49, torturas contra 303, y el asesinato de 96 individuos.

"Para los albanokosovares, serbios, romaníes y otras personas que sufrieron estos terribles crímenes, esta sentencia supone una forma de justicia largamente demorada", ha explicado el miembro de HRW.

El grupo ha incidido en que esta sentencia recuerda que "todas las víctimas de crímenes graves cometidos durante y después de la guerra de Kosovo merecen justicia" y que esta debe ser impartida "independientemente de la etnia o afiliación de la víctima o del autor de los crímenes".

Thaci fue condenado a 25 años de cárcel, la misma pena que le ha sido impuesta a Krasniqi, mientras que Veseli y Selimi han recibido sentencias a 18 y trece años de prisión, respectivamente. En todos los casos se tendrá en cuenta el tiempo que han pasado en prisión a la espera de juicio.

Los jueces del tribunal internacional han determinado así que todos ellos "contribuyeron de forma significativa" al objetivo de atacar a personas percibidas como opositoras a los objetivos políticos y militares del ELK, incluidos ciudadanos albanokosovares vinculados a otras fuerzas políticas o militares o asociadas con las autoridades serbias, así como integrantes de minorías como los romaníes o los serbios.