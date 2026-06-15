Hungría aprueba limitar el mandato del primer ministro a ocho años e impide el regreso de Orbán

Archivo - El primer ministro de Hungría, Peter Magyar - Europa Press/Contacto/Peter Zsolnai - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Hungría ha aprobado limitar el mandato del primer ministro a ocho años, una medida que impedirá un eventual regreso de Viktor Orbán y que formaba parte de las promesas de campaña electoral del conservador jefe del Ejecutivo, Peter Magyar.

La propuesta, una enmienda a la ley fundamental impulsada por el partido gubernamental Tisza, ha sido aprobada por la Asamblea Nacional con 135 votos a favor, 50 en contra y seis abstenciones. La medida tiene carácter retroactivo, ya que el plazo se calcula a partir de 1990, según los medios húngaros.

"Quien haya ocupado el cargo de primer ministro durante un total de al menos ocho años, incluyendo interrupciones, no podrá ser elegido para dicho cargo. Para el cómputo de este período de ocho años, se tendrá en cuenta el mandato del primer ministro a partir del 2 de mayo de 1990", señala el texto votado.

Esto se produce después de que Orbán lograra la reelección como líder del partido húngaro Fidesz pese a su histórica derrota electoral frente a Magyar, a quien recientemente ha calificado de "virrey" al servicio de los intereses occidentales.

Los diputados también han debatido este lunes sobre los planes del anterior Ejecutivo para establecer un campo de migrantes en el oeste de Hungría, lo que ha producido roces entre el primer ministro húngaro y el diputado Bence Rétvári.

"Todos ustedes estuvieron de acuerdo con la propuesta de Viktor Orbán de construir un campo de migrantes cerca de la frontera austríaca, a 3-4 kilómetros del asentamiento de Vitnyéd, en el sitio de la antigua escuela de lácteos, que alguna vez fue llamada la Meca de la industria láctea húngara", ha dicho Magyar durante el debate, dirigiéndose a los diputados de Fidesz.