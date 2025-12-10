Hungría carga contra la reunión de ministros europeos en Ucrania: "Es otro teatro de las élites proguerra"

El ministro de Asuntos Europeos, Janus Boka, en una visita a la Comisión Europea. - EUROPEAN COMMISSION

BRUSELAS 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Europeos de Hungría, Janos Boka, ha cargado este miércoles contra la reunión de la Unión Europea (UE) a nivel de ministros del ramo en la ciudad ucraniana de Leópolis, asegurando que se trata de "otra representación teatral de la élite proguerra en Bruselas".

Boka, que no acude a la reunión con sus hómologos europeos organizada por la Presidencia danesa del Consejo para simbolizar el apoyo a la perspectiva comunitaria de Ucrania, ha denunciado que la reunión no es más que "otro teatro" de Bruselas y que Presidencia danesa "pretendía ejercer presión política sobre los Estados miembros que aún se guían por los hechos y la razón".

"Esto es un espectáculo político", ha criticado en unas declaraciones difundidas por Zoltan Kovacs, secretario de Estado para Comunicación Internacional y portavoz internacional del primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

La cita, con una alta carga simbólica, busca mostrar apoyo a Kiev en su senda comunitaria en un momento en el que la apertura de negociaciones está congelada por el veto que ejerce Hungría a iniciar las conversaciones sobre los primeros capítulos de adhesión, pese a que la Comisión Europea considera que tanto Ucrania como Moldavia cumplen todos los criterios necesarios.

De esta forma, Boka ha reiterado la negativa magiar a la adhesión de Ucrania a la UE, insistiendo en que el primer paso debe ser lograr un acuerdo de paz en el país, que solicitó su adhesión a la UE pocos días después de la invasión militar rusa de febrero de 2022.

"Solo la paz sirve al futuro de Europa, y seguiremos amplificando esa voz por todo el continente", ha concluido el ministro húngaro.

Esta cita se presentaba como un espaldarazo europeo a la adhesión de Kiev si bien no se esperan nuevos pasos en la adhesión, como la apertura de negociaciones. A Leópolis acudirá la comisaria de Ampliación, Marta Kos, mientras que de lado ucraniano se espera la presencia del viceprimer ministro y responsable de Integración Euroatlántica, Taras Kachka.

En su último informe sobre el estado de la adhesión, el Ejecutivo comunitario reivindicó que Kiev sigue con la marcha de sus reformas europeas en plena guerra contra Rusia, aunque por primera vez lanzó un aviso a las autoridades ucranianas de que deben mantener el rumbo en la lucha contra la corrupción para "evitar cualquier riesgo de retroceso".