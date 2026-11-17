Archivo - Péter Magyar, primer ministro de Hungría. - Daniel Alfoldi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha informado del cierre este martes y miércoles del tráfico ferroviario con Ucrania después de que en dron ruso impactara en la región ucraniana de Transcarpatia, con una fuerte herencia húngara.

El ataque se produjo en la mañana de este martes. Uno de los drones impactó a unos 300 metros de la estación de tren de Mukachevo, en la que se encontraba en esos momento un tren procedente de Hungría, cuya tripulación ha sido evacuada, según ha comunicado Magyar en sus redes sociales.

Si bien Transcarpatia ha sido una de las regiones menos afectadas por el conflicto debido a su ubicación en el extremo suroeste de Ucrania, este ha sido el segundo ataque que cae en los alrededores de Mukachevo en los últimos tres meses desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

"Este no es el primer ataque aéreo contra Transcarpatia, y lamentablemente es poco probable que sea el último", ha denunciado la ministra de Asuntos Exteriores de Hungría, Anita Orbán, quien ha advertido de que a medida que Rusia intensifica su campaña es de esperar que esta región vuelva a ser víctimas de más bombardeos.

Orbán ha aprovechado para advertir a su vez de que durante el invierno, el Ejército ruso incidirá en sus ataques sobre la red eléctrica y las infraestructuras que dotan de suministro y calefacción a todo el país. "La vida cotidiana se vuelve cada vez más difícil", ha lamentado la jefe de Exteriores húngara.

El ataque forma parte de una ofensiva aérea rusa a gran escala contra el oeste de Ucrania, que se ha dejado sentir también en las regiones de Rivne y Vinitisia. A pesar de la cercanía de áreas rurales y de la estación, no se han registrado por el momento víctimas de ningún tipo.