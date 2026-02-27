Hungría y Eslovaquia crean una comisión para analizar el estado del oleoducto Druzhba

Archivo - Imagen de archivo del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. - Beata Zawrzel/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha anunciado este viernes la creación de una comisión conjunta con el Gobierno eslovaco para analizar el estado del oleoducto Druzhba, que se encuentra en el centro de nuevas tensiones con Ucrania, país al que acusan de haber atacado la infraestructura que permitía el suministro de petróleo desde Rusia a estos países.

Orbán ha señalado así que ha llegado a un acuerdo con su homólogo eslovaco, Robert Fico, lo que permitirá investigar la situación en torno al oleoducto, tal y como ha puntualizado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

En este sentido, ha pedido al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, permitir la entrada en el territorio ucraniano de "inspectores de esta nueva comisión bilateral y reanudar el funcionamiento del oleoducto", si bien Kiev insiste en que la infraestructura fue atacada por las tropas rusas.

La polémica se desató a finales de enero, cuando el Gobierno de Ucrania decidió suspender el transporte de crudo por esta vía a Eslovaquia y Hungría por los supuestos daños sufridos en la tubería, lo que ha suscitado numerosas críticas por parte de estos dos países, que en general han venido desligándose de la línea principal europea a la hora de afrontar la invasión de Ucrania --fundamentalmente por cuestiones energéticas--.

Las autoridades húngaras anunciaron la suspensión del suministro de diésel a Ucrania como medida de represalia y ha bloqueado el 20º paquete de sanciones del bloque comunitario contra Rusia, entre otras cuestiones.

Por su parte, Fico indicó el miércoles que es "poco realista" esperar que se reanude a principios de marzo, como está previsto, el suministro de crudo a través de este oleoducto.