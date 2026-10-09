El huracán 'Isaias' alcanza la categoría 3 con vientos de 200 km/h a pocas horas de su llegada al sur de EEUU

Residentes de Alabama se preparan para la llegada inminente del huracán 'Isaias', a 8 de octubre de 2026 - Dan Anderson / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El huracán 'Isaias' se ha convertido en un sistema de categoría 3 y mueve ya vientos sostenidos de unos 200 km/h a pocas horas de su llegada al sur de Estados Unidos, donde los estados de Florida, Georgia y Alabama han emitido ya avisos de evacuación obligatoria y cerrado aeropuertos como medida preventiva.

'Isaias' llegará sobre las 02.00 de la madrugada del sábado a la costa de Luisiana y Georgia (poco antes del mediodía en España peninsular y Baleares) bien como un sistema de categoría 3 o bien de categoría 2 de alta intensidad.

En cualquier caso, el peligro persiste: el huracán llegará acompañado marejadas ciclónicas de hasta tres metros de altura, vientos destructivos y acumulaciones de lluvia superiores a los 30 centímetros a lo largo de la zona del Golfo, avisa el Centro Nacional de Huracanes de EEUU.

Los aeropuertos de Pensacola y de Destin-Fort Walton Beach, en Florida, van a suspender operaciones esta próxima madrugada en una medida de protección que ha forzado la suspensión de más de 150 vuelos. El gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, ha anunciado este viernes que más de 6.000 empleados de servicios públicos y personal de infraestruscturas ya están en estado de alerta máxima para colaborar en las operaciones de emergencia.

La Guardia Nacional de Florida espera tener a unos 5.000 guardias movilizados para este viernes tras un despliegue inicial de 175 efectivos, acompañado de la movilización de aeronaves, embarcaciones marítimas y equipos de rescate anfibio.

Por su parte, la gobernadora de Alabama, la también republicana Kay Ivey, ha emitido de momento una orden de evacuación que afecta a más de 400.000 residentes y turistas en el gran condado de Mobile, así como otras grandes poblaciones en los condados de Macon o Choctaw, a la espera de ver cómo evoluciona el huracán, el primero que toca tierra en el sur de Estados Unidos desde hace dos años.