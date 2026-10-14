Los hutíes anuncian un nuevo ataque contra el aeropuerto internacional de Riad

Intercepción de un misil hutí sobre Riad, a 14 de octubre de 2026 - DEFENSA CIVIL SAUDÍ

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La insurgencia hutí de Yemen ha informado este miércoles de un nuevo ataque vespertino contra el aeropuerto internacional Rey Jalid en la capital de Arabia Saudí, Riad, que según la defensa aérea saudí se ha traducido en la intercepción de un misil balístico que ha dejado al menos un herido por metralla.

El aeropuerto saudí ha sido atacado en varias ocasiones desde el repunte de las hostilidades en la guerra de Yemen, donde Arabia Saudí lidera una coalición internacional contra los insurgentes.

El portavoz de las fuerzas hutíes, el general Yayha Sari, ha informado en redes sociales de un "impacto preciso y directo" contra el aeropuerto, una información posteriomente rechazada por la defensa saudí.

Asimismo, el portavoz hutí ha informado de otra operación contra la zona de Ras al Ara, donde habrían impactado al menos tres misiles balísticos, sin dar más detalles.

Por contra, la Defensa Civil Saudí se ha limitado a informar de la intercepción del misil sobre la ciudad de Riad, "lo que resultó en la lesión de un residente de nacionalidad árabe y daños materiales limitados en una vivienda residencial y un vehículo".