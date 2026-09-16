Los hutíes aseguran haber derribado un caza del Ejército de Arabia Saudí que participaba en ataques contra Yemen

Archivo - Un miembro de los rebeldes hutíes en la capital de Yemen, Saná (archivo)- Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Los hutíes han anunciado este miércoles el derribo de un caza del Ejército de Arabia Saudí en el marco de los enfrentamientos registrados durante los últimos días a causa de la ofensiva lanzada por los rebeldes el 3 de septiembre en la zona occidental de Yemen, que ha permitido al grupo hacerse con la totalidad de la costa yemení en el mar Rojo.

El portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que las fuerzas saudíes lanzaron 450 bombardeos contra sus posiciones durante la última semana, antes de especificar que sus sistemas de defensa antiaérea lograron derribar uno de los aviones durante su participación en los ataques.

"Las Fuerzas Armadas yemeníes, con ayuda de Dios, pudieron derribar un caza F-15 saudí cuando llevaba a cabo operaciones hostiles en apoyo a sus acciones militares en los cielos sobre la provincia de Marib", ha dicho, antes de asegurar que el aparato fue alcanzado por "un misil tierra-aire de fabricación local".

Asimismo, ha afirmado que los rebeldes lanzaron posteriormente misiles contra otros dos cazas saudíes desplegados en la zona para intentar localizar el avión derribado y ha recalcado que los hutíes "seguirán protegiendo el espacio aéreo del país frente a cualquier agresión o violación", sin que Riad se haya pronunciado al respecto.

Posteriormente, Sari ha reivindicado "dos operaciones cualitativas" contra una instalación petrolera de Aramco en Yanbu, contra la que el grupo lanzó "decenas de misiles y drones", y la base aérea de Jamis Mushait. Así, ha dicho que ambos ataques han impactado en sus objetivos, si bien las autoridades saudíes no han reaccionado por ahora sobre estas afirmaciones.

"Las Fuerzas Armadas yemeníes seguirán defendiendo a nuestro país y a nuestro pueblo, y enseñarán al criminal enemigo saudí lecciones que jamás olvidarán", ha destacado el portavoz de operaciones militares de los hutíes, que ha prometido que el grupo "continuará con sus operaciones militares en las profundidades del territorio saudí".

En este sentido, ha hecho hincapié en que los hutíes atacarán objetivos militares en Arabia Saudí y responderán "a la escalada con escalada" hasta que "termine la agresión (contra Yemen) y se levante el bloqueo impuesto (por la coalición internacional encabezada por Riad) contra el país".

Los hutíes lanzaron una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, respaldadas por Arabia Saudí.

Estos avances incrementan las capacidades de los rebeldes de afectar el tráfico marítimo en Bab el Mandeb --algo que ya han prometido que no harán--, cuya importancia ha aumentado a raíz de las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.