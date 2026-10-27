Los hutíes consideran "una declaración de guerra" la autorización en Egipto al envío de tropas a Arabia Saudí

Archivo - Simpatizantes de los hutíes en la capital de Yemen, Saná, en una manifestación en solidaridad con el pueblo palestino - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un alto cargo de los hutíes ha afirmado que la decisión del Parlamento de Egipto de aprobar un apoyo militar a Arabia Saudí ante sus ataques contra el país por sus bombardeos contra Yemen en respaldo a las autoridades reconocidas internacionalmente equivalen a "una declaración de guerra", en medio del repunte de los combates por la ofensiva lanzada por los rebeldes a principios de septiembre.

Mohamed Alí al Huti, un alto cargo del brazo político del grupo, ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que "la declaración de apoyo por parte de Egipto y su Parlamento a lo que describen como una defensa de Arabia Saudí supone una declaración de guerra a Yemen", antes de agregar que este paso "hace un favor a Israel, la entidad ocupante, que espera una oportunidad para golpear el Sinaí y hacerse con el control de grandes partes de Egipto".

Así, ha explicado que Israel busca implicar a Egipto en la guerra en Yemen, algo que ya hiciera El Cairo en la guerra civil entre 1963 y 1970, bajo la esperanza de que "las fuerzas egipcias se consuman de nuevo de cara a poder golpear de nuevo el Sinaí y expulsar allí a los palestinos, una política que ya han declarado y que es conocida por parte de la entidad ocupante usurpadora".

Al Huti ha cargado además contra Arabia Saudí por sus acciones tras la visita a Irán realizada el lunes por los miembros del Pacto de La Meca --Arabia Saudí, Turquía y Pakistán-- para abordar la situación de seguridad en la región, al tiempo que ha insistido en que sus ataques y bloqueo contra Yemen en el marco de su intervención desde 2015 en apoyo a las autoridades reconocidas internacionalmente.

"Lo único que debe hacer Arabia Saudí es cesar su agresión, retirar su bloqueo contra nuestro país y poner fin a su ocupación de nuestra patria. Estos son pasos esenciales para detener la situación y la escalada contra Yemen", ha manifestado Al Huti, quien ha agregado que "Arabia Saudí ya aprendió de alianzas pasadas que las mismas no son efectivas".

En este sentido, ha hecho hincapié en que esta coalición "no es más que un intento de resolver la crisis en Irán, que es un claro y flagrante acto de agresión contra la República Islámica" por parte de Estados Unidos e Israel. "Es un intento de presentarse como inocentes, pacíficos y comprometidos con la paz en la región, lo contrario de lo que hacen en Yemen y en otros países", ha criticado.

"No tememos a ninguna alianza que pueda formarse, pero subrayamos que dichas alianzas deben dirigirse contra la entidad usurpadora --en referencia a Israel--, que libra una guerra contra nuestros hermanos en Palestina, Siria, Líbano, Irán y otras regiones, y que incluso se prepara para la guerra contra Egipto", ha reiterado Al Huti, quien ha apelado a "un esfuerzo concertado y una vigilancia constante para eliminar esta amenaza".

El comunicado ha sido publicado después de que el Parlamento egipcio aprobara el lunes dar poderes especiales al presidente, Abdelfatá al Sisi, para el envío de tropas a Arabia Saudí en defensa frente a los ataques de los hutíes. El mandatario, que ha asegurado que su país "todo lo necesario" para proteger a Arabia Saudí, podrá ordenar el envío de tropas al país al conseguir el apoyo de dos tercios del Parlamento requeridos por la Constitución.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.