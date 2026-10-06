Los hutíes reivindican un ataque con misiles balísticos contra el aeropuerto de Abha, en Arabia Saudí

Archivo - El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari. - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes han reivindicado este martes un nuevo ataque con misiles balísticos contra el aeropuerto de la ciudad saudí de Abha, en el marco de sus ataques contra el país vecino en el marco de las nuevas hostilidades en Yemen, en las que la coalición liderada por Riad respalda a las autoridades reconocidas internacionalmente.

El portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, ha indicado en un comunicado publicado a través de redes sociales que "el ataque fue preciso y directo" y que "causó una afectación al tráfico aéreo en el aeropuerto", sin que las autoridades de Arabia Saudí se hayan pronunciado al respecto.

"Reiteramos nuestra advertencia a todas las aerolíneas internacionales de que no continúen operando vuelos a través del espacio aéreo saudí, a excepción del espacio aéreo sobre las ciudades santas de La Meca y Medina, ya que este se ha convertido en escenario de nuestras operaciones militares", ha advertido, horas después de que Arabia Saudí confirmara tres heridos en ataques el lunes contra dos aeropuertos en Jizán y Najrán.

Por otra parte, ha asegurado que los hutíes han lanzado igualmente ataques contra "concentraciones de tropas enemigas saudíes" contra las provincias saudí de Jizán y Jauf, causando "numerosas bajas", así como contra la provincia yemení de Marib.

Las tropas de las autoridades reconocidas internacionalmente anunciaron el domingo una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y lograron importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, que el lunes aseguraron que han recuperado el control de estas últimas áreas.