Los hutíes reivindican los ataques contra aeropuertos saudíes y la petrolera estatal

Archivo - El portavoz de operaciones militares de los hutíes yemeníes, Yahya Sari - YAHYA SARI - Archivo

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las milicias hutíes yemeníes han reivindicado este domingo los recientes ataques contra los aeropuertos de Riad y Damman, en Arabia Saudí, así como contra instalaciones de la empresa petrolera estatal saudí Aramco en represalia por las "masacres" cometidas por la aviación saudí en suelo yemení.

"En respuesta a la brutal agresión saudí contra nuestro país (...) las Fuerzas Armadas han realizado cuatro operaciones en las últimas 24 hroas con misiles balísticos y de crucero y con drones", ha explicado el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, en un comunicado oficial.

En concreto ha informado de tres ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad desde la tarde del viernes. Esta ofensiva afectó al tráfico aéreo y "provocó el cierre total del aeropuerto", según Sari. Las autoridades saudíes han confirmado doce muertos y más de 300 heridos en este ataque.

Además, los hutíes han informado de un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd de la ciudad de Dammam, en la costa del golfo Pérsico. Las autoridades han confirmado la caída de un proyectil en las inmediaciones del aeropuerto, pero no han dado datos sobre daños personales.

"Reiteramos nuestro aviso a todas las aerolíneas internacionales, expertos, trabajadores y viajeros de todo el mundo para que no vuelen a los aeropuertos saudíes porque son inseguros, excepto los aeropuertos de las ciuades santas de La Meca y Medina", ha advertido Sari.

Asimismo, el portavoz de los hutíes ha dado cuenta de un ataque contra las instalaciones de gas natural de Shugadam, en la Provincia Oriental de Arabia Saudí. "El ataque ha sido preciso, gracias a Alá, y ha provocado grandes incendios en el lugar" propiedad de Aramco, ha asegurado Sari.

También ha sido atacada la refinería de petróleo de Tanayib de Aramco, ubicada también en la Provincia Oriental. "El ataque también ha sido preciso, gracias a Alá, y ha provocado una deflagración", ha apuntado Sari.

Por último, Sari ha asegurado que han atacado edificios en Ras al Ara y Al Saqiya con seis misiles balísticos y dos drones, lo que habría causado la muertos y heridos entre las fuerzas militares saudíes.

El portavoz militar ha asegurado que seguirán incrementando las "operaciones" en territorio saudí bajo la premisa "bloqueo por bloqueo" y "escalada por escalada", "hasta que la agresión cese y se levante el asedio a nuestro pueblo".