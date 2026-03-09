Los hutíes de Yemen felicitan a Mojtaba Jamenei por su nombramiento como nuevo líder supremo de Irán

Archivo - Miembros de Ansaralá, nombre oficial de los hutíes, en una protesta en la capital de Yemen, Saná (archivo) - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han felicitado este lunes a Mojtaba Jamenei, uno de los hijos del fallecido Alí Jamenei, asesinado en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, por su nombramiento como nuevo líder supremo del país, al tiempo que han deseado que "Dios todopoderoso guíe sus pasos y le garantice éxito en el camino de su predecesor".

Mahdi al Mashat, el presidente del Consejo Político Supremo de Ansarulá, nombre oficial de los hutíes, ha felicitado a Jamenei "por la confianza obtenida en un voto unánime de la Asamblea de Expertos", al tiempo que ha ensalzado la labor de su padre, "un líder mártir", "especialmente durante esta etapa crítica en la historia de la Republica Islámica de Irán, frente a la brutal agresión estadounidense-israelí".

"Esperemos que lo lleve (a Irán) a una clara victoria, si Dios quiere, para lo que es el mejor sucesor del mejor predecesor", ha subrayado, antes de destacar que la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo iraní "es una prueba de la fuerza y cohesión del Estado" a pesar de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, según ha recogido la cadena de televisión yemení Al Masirah, vinculada a los hutíes.

En este sentido, Al Mashat ha hecho hincapié en que "la elección del nuevo líder (supremo de Irán) contribuirá a impedir los objetivos del enemigo y reforzará la unidad del pueblo iraní y su cúpula", una línea defendida por Mohamed Alí al Huti, el presidente del Comité Revolucionario de los rebeldes, el Gobierno interino establecido por los hutíes tras la toma de la capital, Saná, en 2015.

Al Huti ha puntualizado que la elección de Mojtaba Jamenei "es una prueba de la cohesión, unidad y disposición del sistema y del pueblo, y de que son resilientes e inquebrantables frente a todas las conspiraciones". "Pedimos a Dios que le conceda a él y a ellos la victoria sobre sus enemigos, Estados Unidos e Israel", ha zanjado en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

Por su parte, la destacada milicia proiraní de Irak Kataib Hezbolá ha aplaudido igualmente el nombramiento del nuevo líder supremo de Irán, arguyendo que "posee las cualidades de liderazgo y la competencia necesarias para asumir la carga de esta gran responsabilidad en estas difíciles circunstancias".

El secretario general del grupo, Abú Husein al Hamidaui, ha reseñado que el nombramiento de Jamenei "como líder y abanderado de las fuerzas de resistencia en el mundo" supone "una prueba más de la perspicacia de la Asamblea de Expertos, su profunda visión de futuro respecto a la magnitud de los cruciales desafíos a los que hace frente la nación al enfrentarse a la brutalidad de la arrogancia global".