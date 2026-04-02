Los hutíes de Yemen reivindican ataques conjuntos con Irán y Hezbolá contra el centro de Israel

Archivo - El portavoz militar de los hutíes yemeníes, Yahya Sari - Europa Press/Contacto/Osamah Yahya - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen ha reivindicado este jueves nuevos ataques con misiles balísticos contra territorio de Israel, en el marco de una operación conjunta con las autoridades de Irán y el partido-milicia chií libanés Hezbolá --respaldado por Teherán.

"Las Fuerzas Armadas de Yemen llevaron a cabo una operación militar mediante un aluvión de misiles balísticos dirigidos contra objetivos vitales del enemigo israelí en la zona ocupada de Jaffa", ha anunciado el portavoz de operaciones militares hutí, Yahya Sari.

En un comunicado, ha indicado que la insurgencia hutí ha llevado a cabo estos ataques "conjuntamente con nuestros hermanos en Irán y Hezbolá en Líbano" y ha destacado que han alcanzado "con éxito sus objetivos".

"Las Fuerzas Armadas de Yemen afirman que su intervención militar en esta batalla crucial y excepcional es gradual y que (...) no se detendrán en este nivel de intervención. Afrontarán los acontecimientos futuros en función de la escalada o la desescalada del enemigo", ha asegurado Sari en una nota en la que ha alabado y agradecido "a los heroicos combatientes de Líbano, Irak, Irán y Palestina que defienden la dignidad de la nación y se oponen con firmeza al complot sionista-occidental contra todos lo pueblos de la nación".