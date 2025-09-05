Los hutíes de Yemen reivindican un nuevo ataque contra Israel

Archivo - El portavoz militar de los rebeldes hutíes yemeníes, Yahya Sari - Europa Press/Contacto/Mohammed - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes yemeníes han reivindicado este jueves el lanzamiento de un misil contra Israel, horas después de que el Ejército de este país haya informado del derribo de dos drones lanzados desde Yemen antes de que entraran en su espacio aéreo.

El portavoz militar de la insurgencia hutí, Yahya Sari, ha anunciado a través de su canal de Telegram una "operación" contra el aeropuerto Ben Gurión, en la localidad israelí de Tel Aviv, "utilizando un misil balístico, el Zulfiqar".

Así, ha celebrado que éste "alcanzó su objetivo (y) provocó la huida de millones de sionistas a refugios y la suspensión de las operaciones del aeropuerto", y ha asegurado que "los sistemas de interceptación israelíes y estadounidenses no lograron interceptarlo".

Como viene siendo habitual, ha condenado la "cobarde postura" de algunos países árabes y musulmanes que "alienta" a Israel a continuar con su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza, motivo por el que comenzó estos ataques tras el 7 de octubre de 2023.

"El sufrimiento del oprimido pueblo palestino en Gaza exige que todos los pueblos actúen y rompan todas las restricciones en cumplimiento de su deber religioso, moral y humanitario de poner fin a este crimen sin precedentes en nuestra historia contemporánea. Todos tienen responsabilidad", ha agregado.

Horas antes, el Ejército de Israelí ha informado este jueves de que ha interceptado dos drones lanzados desde Yemen contra su territorio, los cuales han sido derribados antes de que entraran en el espacio aéreo israelí, por lo que, según ha indicado, no han activado las alarmas antiaéreas.

Las fuerzas de seguridad del país han difundido una serie de vídeos en los que se pueden observar los artefactos interceptados.

Los hutíes ya reivindicaron el miércoles el lanzamiento de dos misiles contra Israel, en lo que describieron como una operación "cualitativa" contra "objetivos enemigos sensibles" en Tel Aviv.

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.