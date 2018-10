Iberoam.- Fox aboga por legalizar la droga y Uribe rechaza despenalizar su consumo

Actualizado 31/03/2012 9:27:41 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe ha rechazado despenalizar las drogas y su ex homólogo mexicano Vicente Fox ha apelado por la legalización, secundando así la propuesta realizada por el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, en el marco del World Business Forum Latinoamérica celebrado en Panamá.

"No solo despenalización, yo estoy mucho más allá, estoy a favor de la legalización", ha afirmado Fox. "Despenalizar es solo no castigar, no llevar a la cárcel a quien consume droga, yo abogo por la legalización, que es un cambio de paradigma", ha declarado a los periodistas en Panamá.

Fox, que gobernó México entre 2000 y 2006, ha lamentado que el narcotráfico se ha convertido en un "gran obstáculo" para la competitividad económica del país y una amenaza para las democracias y el futuro de Latinoamérica. Por ello, ha hecho un llamamiento a los candidatos a la Presidencia de México y a los mandatarios latinoamericanos a considerar la legalización de la droga y así "salir de esta trampa".

"Si el propósito es aniquilar, exterminar, supuestamente la droga, supuestamente el crimen, supuestamente el homicidio, supuestamente con este flagelo, realmente estamos hablando de un ideal imposible de alcanzar, que nunca va a ser alcanzando", ha clamado Fox.

Además, en un alegato electoral, Fox ha comprometido su voto a aquel candidato que "presente ideas claras sobre qué hacer en este tema, qué va a hacer en el tema económico y qué va a hacer en el tema de las reformas que no hemos hecho en México y que es indispensable que hagamos".

Por su parte, el expresidente de Colombia entre 2002 y 2010 ha argüido que "hay una manera de hacer cosas inteligentes sin necesidad de legalizar". Uribe ha rechazado la despenalización y ha avisado de que este tipo de debates puede contravenir la lucha contra el narcotráfico.

Uribe ha revelado que, durante su mandato, pensaba que Colombia solo era un país de tránsito de la droga, no bien, a día de hoy, 1,6 millones de colombianos consumen y 300.000 son adictos, unos números 'in crescendo', según ha recalcado el expresidente colombiano.

En su argumentación, Uribe ha citado diversos estudios que demuestran que "en México y Estados Unidos más del 50 por ciento de quienes han cometido un asesinato ha obrado bajo el influjo de drogas ilícitas y el alcohol". Asimismo, ha aducido a la despenalización del consumo privado de droga hace quince años que, ha asegurado, aumentó la impunidad de los traficantes, según ha recogido el diario mexicano 'La Razón'.