El ICE equipará a todos sus agentes con cámaras corporales para agosto

Dos agentes del ICE durante un control migratorio - Europa Press/Contacto/Dave Decker

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), David Venturella, ha anunciado que espera que todos los agentes estén equipados con cámaras corporales para finales de agosto en el marco de la nueva normativa de la agencia federal.

"Estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas y estamos proceso de equipar a todos los funcionarios y agentes en servicio con cámaras corporales para finales de agosto, antes de lo previsto", ha señalado en un comunicado.

La normativa de la agencia permite divulgar las imágenes de las cámaras corporales de los agentes tras una lesión grave o el fallecimiento de una persona bajo custodia, si bien la agencia podrá retener dicho material si su difusión pudiera comprometer las investigaciones o la privacidad de los efectivos.

El despliegue se produce en un momento en que las grabaciones de teléfonos móviles y las cámaras de seguridad de los domicilios se están convirtiendo en pruebas clave en incidentes en los que intervienen agentes del ICE en un contexto de incremento de las operaciones antiinmigración en todo el país.

La entonces titular del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó el pasado mes de febrero que algunos agentes empezarían a llevar cámaras corporales y que esta normativa se ampliaría a nivel nacional en cuanto hubiese fondos disponibles tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en el estado de Minnesota.