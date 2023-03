La imputación de Trump agita el futuro político del magnate

Seguidores del expresidente de Estados Unidos Donald Trump - Europa Press/Contacto/Dominic Gwinn

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La imputación del expresidente estadounidense Donald Trump ha terminado de agitar el escenario político en el país norteamericano, en un momento en el que el magnate neoyorquino ya había dejado claras sus intenciones de volver a presentarse a las elecciones de 2024, para intentar volver a la misma Casa Blanca de la que salió a regañadientes en enero de 2021.

El jueves, poco después de conocerse su imputación por parte de un gran jurado de Nueva York, grupos de seguidores de Trump se concentraron junto a su residencia en Mar-a-Lago, Florida, para reiterarle su apoyo. El antiguo mandatario sigue teniendo un amplio apoyo social, del que intenta sacar partido para volver a ganar las primarias del Partido Republicano.

Trump considera que está siendo víctima de una "caza de brujas" con tintes políticos, en la que el objetivo final sería apartarle para siempre de la primera línea política. Sin embargo, la legislación estadounidense teóricamente no le vetaría para ser de nuevo candidato presidencial aunque pesase sobre él una sospecha penal.

La Constitución estipula que pueden presentarse a la Presidencia todos aquellos ciudadanos mayores de 35 años que hayan vivido en Estados Unidos al menos 14 años y el propio Trump subrayó en un reciente mitin que "sin duda" seguiría en las primarias independientemente de la deriva que tomase la causa judicial abierta contra él por el pago de dinero a la exactriz porno Steffanie Clifford, más conocida como Stormy Daniels.

"Probablemente, mejoraré mis números", ironizó el expresidente, que siempre se ha presentado como una víctima frente a las acusaciones y críticas recibidas en los últimos años. Lo que sí se garantiza, al menos, es una visibilidad absoluta, ya que de nuevo ha vuelto a copar de nuevo los titulares de los grandes medios estadounidenses.

Por ahora, además de Trump sólo han anunciado sendas canditaruas a las primarias la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y el empresario Vivek Ramaswamy, figuras que por ahora no ensombrecen la omnipresencia mediática del antiguo inquilino de la Casa Blanca, a la espera de que otros dirigentes más renombrados como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, terminen de aclarar su futuro político.

Una reciente encuesta de CNN situaba a Trump y DeSantis como los rivales a batir en esta carrera que apenas ha arrancado, con niveles de apoyo del 40 y el 36 por ciento, respectivamente.

Los sondeos también evidencian, no obstante, que Trump sigue generando división entre la población estadounidense. La media de encuestas recogidas por el portal Five Thirty Eight reflejan que más de la mitad de los ciudadanos tienen una opinión negativa del magnate, aunque su potencial caladero de votos sigue siendo amplio y alcanza a cuatro de cada diez personas.

A falta de ver cómo afectará la imputación en estas cifras, antes de que se conociese la decisión del gran jurado ya había estudios que planteaban qué debería pasar el día después. Un 57 por ciento de los estadounidenses anticipaban que la imputación debería invalidar una potencial candidatura a la Presidencia, según un estudio de la Universidad de Quinnipiac.

Sin embargo, también en este ámbito había división, ya que mientras el 88 por ciento de los demócratas veían a Trump prácticamente inhabilitado, sólo un 23 por ciento de los simpatizantes republicanos querían que quedase fuera de la carrera tras la imputación.