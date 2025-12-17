Inaugurado en Alemania el primer centro de defensa contra drones

El ministro de Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, interviene en una rueda de prensa con motivo de la inaugutación del Centro de Conjunto de Defensa contra Drones (GDAZ) - Christoph Soeder/dpa

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades alemanas han inaugurado este miércoles en la capital del país, Berlín, un Centro Conjunto de Defensa contra Drones (GDAZ, por sus siglas en alemán), que comenzará sus operaciones en enero, en el marco del aumento significativo de las incursiones de vehículos aéreos no tripulados sobre el espacio aéreo de la OTAN.

El Ministerio del Interior de Alemania ha subrayado que con esta inauguración, que ha contado con el titular de su cartera, Alexander Dobrindt, las autoridades "unen por primera vez sus recursos para la defensa contra drones", según reza un comunicado publicado en su página web.

"Con el GDAZ, los gobiernos federal y estatal están creando un sólido pilar de nuestra arquitectura de seguridad. Las autoridades trabajan en estrecha colaboración, se comparte la experiencia y se integra el conocimiento de la situación. Aumentará la velocidad y la precisión de nuestra lucha contra las amenazas híbridas, el sabotaje y las provocaciones deliberadas", ha declarado.

El centro opera las 24 horas del día y está diseñado para responder de forma rápida y coordinada a las amenazas a la seguridad. Reúne la experiencia técnica de los gobiernos federal y estatal y crea un marco sólido para el intercambio continuo, la evaluación conjunta de la situación y la acción coordinada en defensa contra drones.