Incendiada una instalación de apoyo logístico cerca del aeropuerto de Bagdad (Irak) tras un ataque con drones

Archivo - Bandera de Irak en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una oleada de ataques con drones, por el momento de origen desconocido, ha impactado e incendiado unas instalaciones de apoyo logístico ubicadas en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad, capital de Irak, en el marco de la escalada regional derivada de la ofensiva conjunta lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán y los subsiguientes ataques de Teherán y sus aliados contra territorio israelí y bases militares e intereses estadounidenses en la región.

Concretamente han sido dos los drones que se han estrellado contra el cuartel general, provocando un incendio en el mismo, según han informado fuentes de seguridad del país a la agencia de noticias iraquí Shafaq con relación a este artefacto cuyo origen se desconoce.

"Un segundo dron ha atacado el cuartel general de apoyo logístico situado en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad", han señalado las mismas fuentes tras precisar que, minutos antes, un misil había impactado contra la instalación, provocando un incendio.

Estas instalaciones ya han sido previamente blanco de otros ataques aéreos, a propósito de la escalada de hostilidades que sacude a Oriente Próximo, siendo un ejemplo de ello el registrado en la misma a finales del pasado mes de marzo, también por cuenta del impacto de un dron.

En esa zona del Aeropuerto Internacional de Bagdad se ubica la base Victoria de Estados Unidos, una instalación que surte de apoyo logístico a la Embajada estadounidense en Irak, la cual ha sido objeto de ataques previos debido a las tensiones crecientes acaecidas en la zona.