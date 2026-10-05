Una incursión de militares israelíes deja destrozos en la localidad siria de Beit Jinn

Las fuerzas israelíes detuvieron a siete residentes palestinos que intentaban cosechar sus tierras en Jabal Kamas, cerca de Beita. - Roman Levin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una nueva incursión de militares israelíes ha dejado este lunes destrozos en la localidad de Beit Jinn, próxima a los Altos del Golán ocupados por Israel, donde Damasco denuncia los trabajos llevados a cabo por el Ejército israelí en la llamada 'línea Sufa 53', un incidente que ha tenido lugar en el marco de los operaciones militares que llevan meses produciéndose en la zona.

En este sentido, fuerzas israelíes con varios vehículos militares han irrumpido en terrenos agrícolas y penetraron en un antiguo puesto militar de la zona "y posteriormente lo hicieron volar", ha informado la agencia siria SANA.

Siria viene denunciando la "violación flagrante del Acuerdo de Separación de Fuerzas de 1974" con las acciones israelíes en la zona, recalcando "la persistente actitud agresiva de la ocupación israelí" así como continuos "ataques e incursiones terrestres".

"Representa una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad regionales y socava las disposiciones del Derecho Internacional", por lo que ha instado a la comunidad internacional a "adoptar medidas disuasorias para poner fin a estas prácticas y evitar que vuelvan a producirse", ha explicado recientemente el Ministerio de Exteriores sirio a cuenta de los trabajos para una carretera de uso militar a lo largo de la línea de separación de fuerzas en la zona fronteriza.

Qatar, Kuwait, Egipto o Jordania han condenado en sendos comunicados los trabajos israelíes en territorio sirio ocupado, respaldando la soberanía siria.