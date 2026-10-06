El independentista Partido Quebequés gana las elecciones y gobernará la región canadiense en minoría con 59 escaños

El líder del Partido Quebequés, Paul St-Pierre Plamondon, deposita su voto el día de las elecciones en Montreal, Canadá. - Graham Hughes / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Quebequés (PQ), de corte independentista, ha ganado las elecciones celebradas este lunes en la provincia canadiense de Quebec y formará un gobierno en minoría tras asegurar un total de 59 escaños, desbancando del poder a la hasta ahora gobernante Coalition Avenir Québec (CAQ).

Según los resultados provisionales recogidos por la corporación de radiotelevisión pública de Canadá, CBC, la formación liderada por Paul St-Pierre Plamondon ha logrado 59 representantes y 1.167.000 votos, lo que supone el 27,9% del total de sufragios. Con estas cifras, el PQ se sitúa a cinco asientos de los 64 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en una Asamblea Nacional compuesta por 127 escaños, recuperando el poder por primera vez desde el año 2014.

El Partido Liberal de Quebec (LIB) se ha consolidado en la segunda posición con 40 escaños (38 electos y dos liderando el recuento) y superando el millón de votos. Por detrás, la fragmentación del voto ha propiciado la irrupción del Partido Conservador (PCQ), que por primera vez logra representación y se proyecta como tercera fuerza con 19 asientos (18 electos y uno liderando) y más de 870.000 votos. Finalmente, la formación de izquierdas Québec solidaire (QS) se ha relegado al cuarto lugar con 9 escaños y 520.000 apoyos.

La victoria del PQ sitúa de nuevo sobre la mesa la promesa de su líder de celebrar un tercer referéndum de independencia sobre Canadá en los próximos cuatro años, abriendo así la puerta a tomar la decisión cuando el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dejado el cargo.

No obstante, al no disponer de mayoría absoluta, el nuevo gobierno independentista requerirá forzosamente del respaldo de otras fuerzas políticas en la Asamblea Nacional tanto para garantizar su estabilidad en el poder como para lograr convocar una eventual consulta soberanista.

CARNEY FELICITA A PLAMONDON

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha felicitado a Paul St-Pierre Plamondon por su victoria electoral y le ha tendido la mano para trabajar conjuntamente, subrayando que "construir un Quebec más fuerte es fundamental para construir un Canadá más fuerte". A través de un mensaje publicado en redes sociales, el jefe del Ejecutivo federal ha fijado como prioridades de colaboración el apoyo a los trabajadores y empresas afectados por los aranceles estadounidenses, la creación de empleo, la lucha contra el sinhogarismo y la construcción de vivienda en la provincia.

Asimismo, ha dedicado unas palabras de agradecimiento a la primera ministra saliente, Christine Fréchette, por su "compromiso" institucional y los "históricos" logros conjuntos alcanzados en materia de infraestructuras durante su mandato.

En su primer discurso tras confirmarse la victoria, el líder del Partido Quebequés ha asumido el cargo con "mucha humildad" y ha interpretado el resultado de las urnas como un mandato claro de la ciudadanía para "trabajar con el resto de partidos". En este sentido, St-Pierre Plamondon ha garantizado que gobernará para "todos los quebequeses sin excepción" y ha tendido la mano a las demás formaciones para confeccionar un marco presupuestario conjunto que integre "las buenas ideas" de todos los grupos políticos.

Como primera medida de su mandato, el líder independentista ha adelantado que este mismo otoño presentará una actualización económica urgente orientada a aliviar el coste de la vida de los ciudadanos y a desplegar medidas contra el sinhogarismo antes de la llegada del invierno.