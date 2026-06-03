India confirma la muerte de un nacional en el ataque de Irán contra el aeropuerto de Kuwait

Archivo - El primer ministro de India, Narendra Modi. - Kin Cheung/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de India han confirmado este miércoles que el muerto en el ataque ejecutado este miércoles por Irán contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait es un ciudadano indio, después de que las fuerzas iraníes lanzaran drones y misiles contra la instalación en respuesta a ataques de Estados Unidos.

"La Embajada de India en Kuwait expresa sus más sentidas condolencias por el trágico fallecimiento de un ciudadano indio a causa del ataque perpetrado hoy contra el aeropuerto de Kuwait", ha señalado la legación en un mensaje publicado a través de redes sociales.

"La Embajada se encuentra en contacto con la familia del fallecido y se coordina de forma estrecha con las autoridades kuwaitíes para brindarles todo el apoyo y la asistencia posibles, tanto a la familia como a los heridos en el incidente", ha zanjado.

Previamente, las autoridades de Kuwait habían confirmado un muerto y daños "significativos" en una terminal del aeropuerto, tras lo que han especificado que los sistemas de defensa antiaérea han actuado contra trece misiles y 17 drones lanzados por las fuerzas iraníes.

La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado el lanzamiento de "con misiles y drones" la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, así como a otras bases aéreas de Oriente Próximo y un buque de bandera estadounidense, a modo de "respuesta" a un ataque de Estados Unidos contra uno de sus barcos en la zona del estrecho de Ormuz y una torre de comunicaciones en la isla de Qeshm, confirmados por Washington.

Este nuevo intercambio de ataques tiene lugar en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril y el estancamiento de las negociaciones abiertas para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo, abierto el 28 de febrero a causa de una ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán.