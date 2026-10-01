India describe como "un héroe" al piloto del vuelo de Flydubai a Israel por "evitar una gran tragedia"

El primer ministro de India, Narendra Modi, durante una cumbre de los BRICS en 2026 (archivo)- Alexander Kazakov/Russian Presid / Zuma Press / Eu

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha ensalzado este jueves la labor del piloto del vuelo de Flydubai desviado el miércoles a Arabia Saudí cuando cubría una ruta entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel y ha destacado que es "un héroe" por sus acciones después de resultar herido en un "altercado" en cabina durante un supuesto intento de secuestro del aparato.

"El capitán Smit Machchhar es un héroe. Ante el peligro más extremo y a pesar de haber sufrido heridas graves, demostró un valor inmenso y una determinación inquebrantable por proteger la vida de los demás", ha señalado Modi a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Así, ha destacado que "su valentía contribuyó a salvar cientos de vidas y a evitar una gran tragedia" y ha agregado que "India está orgullosa del capitán Machchhar". "Rezamos por su pronta recuperación, por que recupere sus fuerzas y goce de buena salud", ha zanjado.

Por su parte, la presidenta de India, Droupadi Murmu, ha reseñado que "la nación está orgullosa del capitán Smit Machchhar". "Su heroico valor y su increíble serenidad nos han conmovido profundamente a todos", ha señalado a través de redes sociales.

"Incluso después de resultar herido de gravedad en un momento de extremo peligro, mantuvo su determinación de proteger la vida de los demás. Su valentía y su rápida reacción ayudaron a evitar una gran tragedia y salvaron muchas y valiosas vidas", ha dicho, antes de aplaudir su "espíritu indomable" y desearle "una pronta recuperación y buena salud".

Las palabras de Modi y Murmu han llegado después de que la aerolínea Flydubai confirmara que se produjo "un altercado en la cabina de mando" y que el avión tuvo que ser desviado a Arabia Saudí para un aterrizaje de emergencia, al tiempo que insistió en que las investigaciones continúan para aclarar lo sucedido por lo que ha pedido no especular sobre el origen del incidente.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que el copiloto del avión agredió a Machchhar, quien en un acto de "increíble valentía" logró desbloquear la puerta de la cabina, lo que permitió que varios pasajeros entraran y lograran reducir al atacante mientras el avión perdía drásticamente altura.

Las alertas saltaron a primera hora del miércoles después de que se emitiera una señal de alarma desde la cabina del aparato sobre el espacio aéreo jordano. Asimismo, la alerta estuvo acompañada de una pérdida de altura y una repentina aceleración, tras lo que Israel envió aviones hacia la zona ante los temores de un secuestro debido a que no fueron capaces de contactar con el avión, que finalmente logró aterrizar.