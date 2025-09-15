El influyente opositor bielorruso Mikola Statkevich, encarcelado de nuevo tras negarse a abandonar el país

Archivo - Imagen de archivo de una protesta a favor de la liberación de presos políticos en Rusia y Bielorrusia. - Europa Press/Contacto/Charles M Vella - Archivo

BERLÍN 15 Sep. (DPA/EP) -

El influyente opositor bielorruso Mikola Statkevich ha sido encarcelado este lunes de nuevo tras permanecer varias horas en la frontera con Lituania y negarse finalmente a abandonar el país siguiendo la orden emitida por el presidente, Alexander Lukashenko, que pidió su puesta en libertad y la de otros 51 presos.

El líder de 69 años y antiguo candidato a la Presidencia de Bielorrusia se ha negado a ser trasladado a Lituania, si bien todos los demás presos han atravesado la frontera poco después de su liberación, tal y como ha recogido el diario bielorruso 'Nasha Niva'.

Vídeos difundidos a través de redes sociales muestran a Statkevich --que trató de concurrir a las elecciones presidenciales para hacer frente a Lukashenko en 2010--, sentado durante horas en un puesto de control fronterizo.

Desde que intentó presentarse a los comicios, ha sido condenado en varias ocasiones a penas de prisión. Durante los últimos meses, Lukashenko ha ordenado la liberación de algunos de esos presos en un intento por mejorar su relación con la Administración estadounidense.

No obstante, grupos de activistas y defensores de los Derechos Humanos estiman que aún hay más de un millar de presos políticos en territorio bielorruso.