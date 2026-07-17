Un informe apunta al impacto de aves en el siniestro de helicóptero en el que murió una familia española en EEUU

Archivo - Labores de búsqueda tras el siniestro de un helicóptero con seis personas, incluidos cinco españoles, en el río Hudson en Nueva York, Estados Unidos (archivo) - Milo Hess/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

Los estudios indican que "una bandada mixta de gansos" chocó con el aparato en Nueva York, mientras sigue la investigación

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) - Un informe publicado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) apunta al impacto de aves como posible causa del siniestro de un helicóptero en abril de 2025 en Nueva York, en el que murieron seis personas, incluidos cinco miembros de una familia española.

El documento señala que "durante el examen del fuselaje y las palas del rotor, se descubrieron fragmentos del núcleo de espuma de las palas del rotor principal y un ala de ave seccionada en el suelo y en los tejados, a unos 600 metros al noroeste del lugar de recuperación de los restos".

"Un especialista del Laboratorio de Identificación de Plumas del Instituto Smithsonian fue invitado por la NTSB a tomar muestras de los restos para identificar posibles restos de aves", afirma, antes de recalcar que durante estos análisis "se tomaron muestras adicionales de las palas del rotor principal" y "se descubrieron restos de aves".

Asimismo, adjunta un documento que contiene un informe del Laboratorio de Identificación de Plumas del Instituto Smithsonian que apunta a que "una bandada mixta de gansos de Brant y Canadá impactó en las aspas del rotor y el estabilizador horizontal", si bien la NTSB recuerda que la investigación sigue en marcha y que no hay una conclusión definitiva.

El suceso tuvo lugar el 10 de abril de 2025, cuando el helicóptero cayó en el río Hudson, en Nueva York, con seis personas a bordo. El siniestro costó las vidas del exconsejero delegado (CEO) de Siemens en España Agustín Escobar, su mujer y sus tres hijos, así como la del piloto del aparato, Sean Johnson.