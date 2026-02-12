La Internacional Progresista lanza una flotilla humanitaria hacia Cuba en plena crisis de desabastecimiento

Archivo - Plaza de la Revolución de La Habana, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Guillermo Nova - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización Internacional Progresista ha anunciado una iniciativa para poner en marcha una flotilla humanitaria que zarpará el próximo mes hacia Cuba, en medio de la grave crisis humanitaria que padece la isla, agudizada por las nuevas restricciones del bloqueo estadounidense, que impide el suministro de combustible.

"La administración Trump está asfixiando a la isla, cortando el suministro de combustible, vuelos y bienes esenciales para la supervivencia", ha señalado la plataforma en su página web, desde donde anuncia el lanzamiento de esta flotilla para "romper el asedio, salvar vidas y defender la autodeterminación cubana".

"Las consecuencias son letales, tanto para recién nacidos y sus madres y padres, como para los ancianos y los enfermos", apunta la organización, que anima a quien lo desee a participar en esta iniciativa para adquirir alimentos y medicinas.

La idea es que la flotilla, bautizada como 'Nuestra América', zarpe el próximo mes desde las costas del Caribe hacia Cuba, explica la Internacional Progresista.

A lo largo de este jueves, dos buques de la Marina mexicana han llegado a las costas de La Habana cargados con 800 toneladas de alimentos y productos de primera necesidad. El Gobierno chileno ha anunciado que pondrá en marcha una iniciativa similar para ayudar a paliar la "dramática situación" por la que pasan los cubanos.

En los últimos meses, Cuba venía haciendo frente a una crisis de desabastecimiento de combustible que ha empeorado después de que Venezuela dejara de ser su principal proveedor a raíz de la nueva relación entre Washington y Caracas tras el arresto a principios de enero del presidente, Nicolás Maduro.

Posteriormente, la Administración Trump aumentó el bloqueo sobre la isla y amenazó con aranceles a todas aquellos países, como era el caso de México, que continuarán suministrando petróleo a la pequeña nación caribeña.