Investigan la muerte violenta en Líbano de un exdiputado iraquí

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades judiciales de Líbano han iniciado las investigaciones preliminares sobre la muerte violenta en el país del exdiputado iraquí Ahmed al Aluani, tras denunciar su oficina de prensa su asesinato.

En concreto, el fiscal general del Tribunal de Casación libanés, Ahmed Rami al Haj sigue las investigaciones preliminares sobre las posibles causas de la muerte violenta de Al Aluani, cuyo cuerpo fue hallado en un apartamento en un barrio de la capital, Beirut. En el marco de estas investigaciones han sido detenidos cinco miembros del partido milicia chii Hezbolá, ha informado la Fiscalía General libanesa a la agencia NNA.

Por su parte, la oficina del exdiputado ha pedido a las autoridades libanesas que investiguen exhaustivamente su asesinato e identifiquen a los responsables.

Al Aluani llegó a Beirut el pasado jueves en un vuelo y se alojó en un apartamento del que las imágenes de las cámaras de vigilancia han captado a varias personas saliendo solo unos minutos después de que aterrizara su avión.

Según la información disponible, el exdiputado no se alojó en ningún hotel el día de su llegada a Beirut y su último contacto documentado con su oficina se limitó a confirmar su llegada y su traslado al lugar donde se alojaría.