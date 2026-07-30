Investigan pintadas amenazantes contra el ministro de Justicia de Italia que recibe apoyo de Meloni

Pintada contra el ministro de Justicia, Carlo Nordio, firmada con las iniciales Br, en la Via Portuense. - Europa Press/Contacto/Valentina Stefanelli

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía italiana investiga las pintadas amenazantes que han aparecido en Roma contra el ministro de Justicia de Italia, Carlo Nordio, con referencias a las Brigadas Rojas y al asesinato del primer ministro Aldo Moro, asunto que ha suscitado mensajes de apoyo de la primera ministra, Giorgia Meloni.

El grafitti en cuestión reza: "Nordio, te meteré en un R4", según informan medios italianos, en una referencia al vehículo en el que la organización terrorista de extrema izquierda italiana secuestró a Moro, que finalmente fue asesinado en mayo de 1978.

Según ha informado el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, el incidente es un "hecho extremadamente grave" que supone una "amenaza al Estado". "Confío en el trabajo de los carabineros para identificar a los responsables", ha señalado, en referencia a la investigación en curso.

El episodio ha generado la denuncia generalizada de la clase política con Meloni a la cabeza. "Expreso mi plena solidaridad al ministro de Justicia destinatario de una gravísima e inaceptable intimidación", ha señalado en redes sociales.

Meloni ha recalcado que el recuerdo a "los años más oscuros del terrorismo y a las Brigadas Rojas" es un hecho que debe condenarse "con la máxima firmeza, sin ninguna ambigüedad", tras trasladarle apoyo personal y de todo el Gobierno al ministro.

En la misma línea, el vice primer ministro y titular de Infraestructura y Transporte, Matteo Salvini, ha denunciado las "graves intimidaciones" contra Nordio. "La confrontación política es legítima, el odio y las amenazas no, y deben ser condenados sin peros ni excusas", ha defendido, asegurando que no debe haber espacio para quienes evocan el terrorismo y las Brigadas Rojas.