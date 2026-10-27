Irak anuncia el derribo de un dron cerca de la Zona Verde de Bagdad

Archivo - Un militar del Ejército de Irak en la capital, Bagdad (archivo) - Ameer Al Mohammedaw/dpa - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irak han anunciado este martes el derribo de un dron en el centro de la capital, Bagdad, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas o daños materiales y sin que haya reivindicación de la autoría del lanzamiento.

Saad Maan, portavoz de la Célula de Medios de Seguridad del Ministerio del Interior iraquí, ha afirmado que el aparato ha sido derribado cerca de la Zona Verde, que acoge la mayoría de las legaciones diplomáticas extranjeras, tal y como ha recogido la cadena de televisión iraquí Al Sumaria.

Así, ha subrayado que ya hay una investigación en marcha para determinar quién estuvo detrás del lanzamiento del dron, después de que fuentes de seguridad indicaron que el aparato provocó que saltaran las alarmas en la Embajada de Estados Unidos, que no se ha pronunciado sobre el suceso.