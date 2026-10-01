Irak celebra una "nueva era" con la retirada de EEUU y llama a 'peshmerga' y FMP a "formar parte del corazón del Estado"

El primer ministro de Irak, Alí Fali al Zaidi, en un discurso dirigido a la nación iraquí - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE IRAK EN X

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Irak, Alí Fali al Zaidi, ha celebrado este miércoles "una nueva era" para el país asiático tras la retirada de las tropas estadounidenses y la finalización de la Coalición contra Estado Islámico, al tiempo que ha felicitado e invitado a "formar parte del corazón del Estado, no a permanecer fuera de él", a los grupos armados que han participado en la seguridad iraquí en los últimos años.

"Noble pueblo de Irak, me dirijo a ustedes en este momento nacional decisivo para anunciar una nueva era en la que Irak deja de ser un escenario de conflicto para convertirse en una patria que controla plenamente su propio destino, protege su territorio y su soberanía, y construye su futuro mediante la voluntad de su propio pueblo", ha afirmado Al Zaidi al inicio de un discurso a la nación.

El mandatario ha lamentado que los iraquíes hayan "pagado un alto precio tras años de paciencia" en los que "facciones armadas proliferaron" por su territorio "convirtiendo a Irak en un escenario para intereses ajenos en lugar de un refugio seguro para su propia gente".

En cambio, en esta "nueva era", el primer ministro ha querido "honrar a los mártires y a los heridos gracias a quienes" la sociedad iraquí puede disfrutar hoy, ha asegurado, de "seguridad y soberanía".

"Rendimos homenaje a los héroes de nuestro Ejército, la Policía, el Servicio Antiterrorista, las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), las fuerzas 'peshmerga', todas las ramas de nuestras Fuerzas Armadas y nuestros valientes organismos de seguridad", dando cuenta del grado de integración en el aparato de seguridad iraquí de las FMP --milicias mayoritariamente proiraníes--, y de los 'peshmerga' --las fuerzas de seguridad de las autoridades de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí-- al introducirlos entre elementos estatales.

Destacando "su heroísmo y sus sacrificios", así como la decisión de las "fuerzas nacionales" de ponerse "bajo el mando del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas", el dirigente les ha enviado "un mensaje de afecto" y les ha dado las gracias por haber luchado por el país y por tomar las armas cuando éste "se enfrentaba al terrorismo".

Al hilo, les ha invitado "a formar parte del corazón del Estado, no a permanecer fuera de él", en línea con la campaña gubernamental por hacerse con el monopolio de las armas y lograr una mayor integración del aparato de seguridad.

"Sus armas y sus hombres pertenecen al Estado y a sus instituciones", ha subrayado Al Zaidi antes de expresar su deseo de que "su experiencia y sus sacrificios sean una fortaleza añadida al servicio de Irak, bajo una doctrina nacional única, una sola bandera y un proceso unificado de toma de decisiones militares y de seguridad".

El mandatario ha defendido así "la ecuación de la soberanía: armas en manos exclusivas del Estado, suelo iraquí libre de fuerzas extranjeras y una decisión nacional que represente a todos y no esté sujeta a la tutela de nadie".

"El Estado no excluye a sus hijos; por el contrario, organiza sus energías y las canaliza dentro del marco de la ley y la Constitución", ha remarcado.

EXTERIORES REPRODUCE LOS RECONOCIMIENTOS Y AGRADECE TAMBIÉN A EEUU

Al respecto de esta nueva fase en Irak que ha pronunciado igualmente el Ministerio de Exteriores, que también ha querido poner en valor la conducta de la sociedad iraquí además de agradecer "el heroísmo" de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Movilización Popular y de los 'peshmerga'.

Además, la diplomacia iraquí ha expresado "su más profundo agradecimiento y reconocimiento a Estados Unidos, como líderes de la coalición internacional, y a las naciones amigas participantes, por su papel en el apoyo a Irak durante la guerra contra las bandas terroristas de Estado Islámico".

"El Ministerio afirma que el fin oficial de la misión de la coalición internacional en Irak no significa el fin de la cooperación con las naciones amigas", ha querido anotar la cartera, destacando que "la cooperación en materia de seguridad seguirá siendo una vía basada en intereses compartidos y en el respeto mutuo a la soberanía nacional, abarcando la formación, el intercambio de experiencias e información y el desarrollo de capacidades".

"El Ministerio reitera el compromiso de la República de Irak de continuar sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, el fortalecimiento de su seguridad nacional y la consolidación de sus relaciones con naciones amigas y socios internacionales", ha manifestado Exteriores, poniendo en valor la promoción de "la seguridad y la estabilidad tanto a nivel regional como internacional".

Estos pronunciamientos desde Bagdad se producen al calor de la retirada de las tropas estadounidenses de Irak, completada este miércoles y que ha puesto fin así a la coalición internacional que combatió doce años a Estado Islámico, 23 años después de que lanzara la invasión del país para derrocar a Sadam Husein.

Estados Unidos invadió Irak en 2003 para promover el derrocamiento de Husein y se mantuvo en el país hasta 2011, cuando el entonces inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama, ordenó la retirada. Tan solo tres años después, las tropas estadounidenses regresaron al país en el contexto de la coalición internacional para combatir a Estado Islámico, una misión liderada por Washington que contó con la participación de socios europeos como Reino Unido, Francia, España, Italia y Alemania.