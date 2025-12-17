Irak detiene a un especialista en explosivos de Estado Islámico huido durante años

Archivo - Un miembro de la Policía iraquí, en un vehículo militar durante un desfile militar por el "Día de la Victoria", que conmemora el séptimo aniversario de la derrota de Estado Islámico, en Mosul, Irak - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irak han anunciado este martes la detención de "uno de los expertos en bombas más peligrosos" de la organización terrorista Estado Islámico, al que han señalado por la entrega de más de un centenar de artefactos explosivos, tras su regreso al país desde el extranjero, donde había permanecido "durante años".

"En una operación de inteligencia de alto nivel que duró más de diez meses de meticulosa vigilancia y monitoreo, el Servicio de Seguridad Nacional ha logrado arrestar a una figura destacada del grupo terrorista Estado Islámico a su regreso de un país vecino", ha indicado este organismo a través de un comunicado difundido en Facebook.

El detenido comenzó "sus actividades terroristas en 2004 como miembro de Al Qaeda en Bagdad, bajo el alias de 'Abu Aliya'", donde lideraba una célula de cinco miembros y se especializó en la preparación de artefactos explosivos improvisados, ha señalado en la misma publicación.

Fue en este período en el que, según las autoridades iraquíes, "entregó más de 100 artefactos explosivos (...) y contribuyó directamente a la ejecución de operaciones terroristas contra diversas zonas de la capital".

"Las investigaciones también revelaron que poseía una amplia experiencia en la realización de dobles atentados, una táctica criminal diseñada para atacar a los equipos de rescate y a las fuerzas de seguridad a su llegada al lugar de la primera explosión", ha agregado el Servicio de Seguridad Nacional Iraquí (INSS).

Más adelante, en el marco de la campaña contra Estado Islámico que terminó con su derrota en 2019, el detenido "se trasladó a las gobernaciones de Saladino y Kirkuk (noroeste), cambiando su alias a 'Abu Mustafa'", donde se hizo cargo de las comunicaciones del grupo yihadista "antes de huir de Irak tras la derrota de la entidad terrorista y permanecer oculto en el extranjero durante años", según ha afirmado el órgano.

"Gracias a los continuos esfuerzos de inteligencia, el Servicio de Seguridad Nacional logró localizarlo y arrestarlo, un nuevo golpe que confirma la continua labor proactiva del Servicio en la búsqueda de los restos de los terroristas derrotados", ha concluido el INSS.

El anuncio se produce en el marco de las operaciones de Bagdad y la coalición internacional liderada por Estados Unidos --que ha reducido recientemente su presencia en Irak-- contra los remanentes de Estado Islámico, actualmente reducido a células itinerantes y dispersas tras haber llegado a controlar amplias zonas del país.