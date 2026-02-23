Irak eleva las tensiones con Kuwait por sus reivindicaciones sobre zonas marítimas disputadas al emirato

Archivo - El ministro de Exteriores de Irak, Fuad Huseín - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood - Archivo

El Ministerio de Exteriores de Irak ha reavivado este fin de semana un conflicto diplomático con Kuwait, tras haber depositado oficialmente ante Naciones Unidas sus listas de coordenadas de las líneas de base del mar territorial y las zonas marítimas iraquíes, que incluyen áreas sobre las que el emirato ha denunciado una violación de su soberanía.

La cartera iraquí anunció el sábado la entrega de las citadas coordenadas ante el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, de acuerdo a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982. El documento incluye "la delimitación del mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de la República del Irak".

Poco después, el Ministerio de Exteriores kuwaití denunció en redes sociales las reivindicaciones de Bagdad sobre territorios bajo soberanía kuwaití, "sus zonas marítimas y cuencas hidrográficas establecidas y estables", quejándose en concreto de la posición de localidades sobre "las cuales nunca ha existido controversia alguna respecto a la plena soberanía del Estado de Kuwait", y convocó al encargado de negocios de la Embajada de Irak en Kuwait, Zaid Abás.

Así, la cartera diplomática de Kuwait ha emplazado a Bagdad a "tener en cuenta el curso de las relaciones históricas entre los dos países hermanos y sus pueblos, y a actuar con seriedad y responsabilidad de conformidad con las normas y principios del Derecho Internacional, y lo estipulado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, y de conformidad con los entendimientos, acuerdos y memorandos de entendimiento bilaterales celebrados entre los dos países".

Ya este domingo, Irak ha defendido en otro comunicado que los mapas presentados están basados "en diversas leyes, resoluciones y declaraciones iraquíes relacionadas con los derechos y la jurisdicción de Irak en sus zonas marítimas", en línea con las citadas disposciciones de la ONU y el Derecho Internacional. ¡

"Irak subraya que la determinación de sus zonas marítimas (...) constituye un asunto soberano en el que ningún Estado tiene derecho a intervenir", ha destacado la diplomacia iraquí en otro comunicado.

LOS PAÍSES DEL GOLFO DAN SU APOYO A KUWAIT

A este cruce de declaraciones se han sumado Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, cuyas carteras de Exteriores han emitido sendos comunicados expresando su preocupación por los mapas delineados por el Gobierno iraquí.

"Estas coordenadas y el mapa contienen intrusiones que abarcan amplias zonas sumergidas adyacentes a la zona marítima saudí-kuwaití", ha alertado Riad, indicando que comparte con el emirato "la propiedad de los recursos naturales de esta zona" y que las coordenadas reclamadas por Bagdad "violan la soberanía del hermano Estado de Kuwait sobre sus zonas marítimas y cuencas hidrográficas".

Al hilo, Arabia Saudí ha manifestado "su categórico rechazo a cualquier reclamación de derechos por parte de cualquier otra parte en la zona sumergida, dividida por su frontera demarcada entre el Reino de Arabia Saudí y el Estado de Kuwait".

En este sentido, ha destacado la importancia de que Irak tenga "respeto a la soberanía y la integridad territorial" kuwaití y a las normas internacionales, destacadamente la Resolución 833 (1993) del Consejo de Seguridad de la ONU, que delimitó las fronteras terrestres y marítimas entre los dos países dos años después de que la Guerra del Golfo, en la que Riad apoyó al emirato, terminase con la derrota de las fuerzas iraquíes bajo el Gobierno de Sadam Huseín.

En términos similares se han pronunciado Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin, todos miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) junto a Arabia Saudí, Omán y el propio Kuwait.

Los dos primeros han expresado en términos similares su "solidaridad" con Kuwait y su "apoyo" a la soberanía de este país sobre las zonas reclamadas por Irak, especialmente Fasht al Qaid y Fasht al Aij, mientras que Abu Dabi ha llegado a "denunciar la lista de coordenadas y el mapa presentados" por las autoridades iraquíes.

A su vez, Bahréin, que también ha manifestado su preocupación por "la vulneración de la soberanía del Estado de Kuwait sobre sus zonas marítimas", mencionando las mismas zonas concretas, ha querido "afirmar la plena soberanía" kuwaití sobre las mismas, expresando su "categórico rechazo a cualquier reclamación de soberanía de otras partes sobre ellas".

Por otro lado, si bien el Ministerio de Exteriores de Omán no ha emitido comunicado alguno semejante a sus aliados sobre este tema, su titular, Badr al Busaini, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con su par iraquí, Fuad Huseín, quien ha defendido el proceder de su cartera alegando que "el Gobierno kuwaití había depositado sus cartas náuticas y líneas de base ante Naciones Unidas en 2014 sin consultar a Irak en ese momento", según la nota compartida al respecto por el Ministerio que lidera. Omán, sin embargo, no se ha hecho eco de la llamada telefónica, en contraste con otras conversaciones mantenidas horas antes, durante la misma jornada.