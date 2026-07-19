Irak impulsa las exportaciones de petróleo a través de Siria para reducir su dependencia del estrecho de Ormuz

Archivo - Yacimiento petrolífero de Ahdab, en la provincia de Wasit, Irak (archivo) - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood - Archivo

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraquíes han intensificado el transporte terrestre de petróleo y sus derivados a través de Siria y Jordania como parte de su estrategia para reducir la dependencia del estrecho de Ormuz, una ruta considerada clave para el comercio energético mundial y cuya vulnerabilidad ha vuelto a quedar de manifiesto por la reciente escalada de tensiones en oriente Próximo.

De acuerdo con la agencia de noticias Bloomberg, miles de camiones atraviesan actualmente el territorio sirio con cargamentos de fuelóleo procedentes de Irak, una actividad que ha convertido en cuestión de pocos meses a Siria en uno de los principales puntos de salida de este combustible en Oriente Próximo. Cada convoy tarda de media entre cuatro y seis días en alcanzar los puertos mediterráneos del país.

El incremento de estos envíos responde al interés de Bagdad por mantener abiertas vías alternativas de exportación en caso de que se interrumpa el tráfico por el estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo. La medida busca también evitar problemas de almacenamiento en las refinerías iraquíes que podrían afectar a la producción de combustibles como el diesel o la gasolina.

Según datos de Bloomberg, Siria ha exportado unas 720.000 toneladas de fuelóleo en junio gracias al suministro procedente de Irak, lo que ha situado al país como el mayor exportador regional de este productor con cerca del 28% del volumen total en Oriente Próximo. El Ministerio de Petróleo iraquí eleva el dato de combustible transportado por carretera hacia Siria y Jordania durante ese mes hasta el millón de toneladas, el doble que en mayo.

Operadores de mercado consultados por la citada agencia sostiene que la mayor parte de estos envíos hacia el puerto sirio de Baniyas han sido gestionados por la firma comercial Lytton, mientras que parte del combustible que llega al puerto jordano de Aqaba ha sido comercializado por el grupo iraquí Rania. No obstante, ninguna de estas dos compañías ha emitido declaraciones al respecto.

El auge de estas rutas coincide asimismo con los esfuerzos de Siria por recuperar su papel en el comercio energético regional tras el levantamiento de las sanciones estadounidenses y el acercamiento diplomático de varios países occidentales.

En este contexto, Washington ha respaldado incluso la rehabilitación del oleoducto Kirkuk-Baniyas, clausurado desde hace más de dos décadas, con el objetivo de reforzar las conexiones energéticas entre Irak y Siria.

Sin embargo, la eventual reconstrucción de esa infraestructura requerirá tiempo y habrá de hacer frente a importantes desafíos de seguridad, debido a la presencia de células del grupo yihadista Estado Islámico en algunas de las zonas por las que discurre el trazado. Analistas consultados por Bloomberg auguran, de hecho, que esta idea, "potencialmente, presagia un movimiento de crudo a más largo plazo".

En cualquier caso, la realidad subyacente a este proyecto no es otra que la necesidad de diversificar las rutas de exportación de Irak, exigencia que se ha hecho más acuciante debido a la guerra en Oriente Próximo.