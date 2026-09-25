Irak insta a lograr la "transformación" de Oriente Próximo y pide "justicia" para la causa palestina

El primer ministro de Irak, Alí al Zaidi. - Christoph Soeder/dpa

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro iraquí, Alí al Zaidi, ha instado este viernes a lograr la "transformación" de la región de Oriente Próximo para "pasar del conflicto a la integración" y ha reivindicado durante su discurso en el marco de la Asamblea General de la ONU que se está celebrando en Nueva York "justicia" para la causa palestina.

"Nuestra visión consiste en contribuir a la transformación de la región, pasando del conflicto a la integración, de la competencia a la cooperación y del agotamiento de los recursos a la inversión en el desarrollo. Aprovechamos para tender la mano a todos", ha afirmado Al Zaidi.

Así, ha destacado la importancia de "actuar sobre la base del respeto a la soberanía, la no injerencia, las buenas relaciones de vecindad, el fortalecimiento de los intereses comunes y recurriendo al diálogo como manera de abordar las crisis". "Con estos principios renovamos nuestra postura en apoyo del diálogo y de la diplomacia para, de esta manera, desactivar crisis", ha añadido.

"La seguridad de los Estados y el mantenimiento de la paz son responsabilidades compartidas, de conformidad con la Carta de la ONU. La verdadera estabilidad no se construye mediante guerras, sino mediante intereses comunes que hacen de la cooperación una opción", ha apuntado.

En este sentido, ha expresado que la cuestión palestina "sigue estando presente en cualquier debate sobre la estabilidad regional". "No habrá seguridad en Oriente Próximo si no se encuentra una solución justa a esta cuestión y si no se determina el derecho del pueblo palestino a su tierra, a la autodeterminación y a la creación de un Estado soberano", ha reivindicado.

"Consideramos que tenemos una responsabilidad con los pueblos, con su seguridad y estabilidad, y eso nos exige poner fin a los conflictos mediante la negociación para construir un futuro seguro y para evitar nuevas guerras", ha sostenido, al tiempo que ha instado a la comunidad internacional a "facilitar la entrada de ayuda humanitaria y proteger a la población civil" de la Franja de Gaza.

Por otra parte, ha destacado la importancia de la Carta de Naciones Unidas y ha recordado que Irak "ha vivido guerras y ha sufrido en sus propias carnes el daño que producen". "Hemos vivido a través de las condiciones que estas generaron y también a través del asedio y el terrorismo que se nos impuso. Nuestro pueblo ha pagado un alto precio, ha perdido sus vidas, las de sus hijos, sus recursos y sus oportunidades de desarrollo", ha lamentado.

"Renovamos nuestro apoyo al papel de la ONU y también valoramos profundamente sus esfuerzos en apoyo a Irak, sobre todo a través de la UNAMI, la misión de asistencia de las Naciones Unidas para Irak, y reafirmamos nuestro compromiso de fomentar una cooperación constructiva con la organización", ha destacado.

UN ESTADO ROBUSTO

Al Zaidi ha dicho aspirar a crear en Irak un "Estado robusto", con una "economía diversificada y moderna que esté al ritmo de las transformaciones digitales y tecnológicas que se dan en la escena internacional".

Así, ha indicado que apuesta por "garantizar que sea el Estado el que en última instancia tome decisiones en cuestiones de paz y guerra y en cuestiones de armamento: que las herramientas del poder queden en manos de las instituciones", ha aseverado.

Al mismo tiempo, ha manifestado su preocupación por las consecuencias asociadas con la libertad de transporte marítimo y "la crisis que se ha producido en el sector de la navegación, con el consiguiente incremento en los precios de la energía a nivel mundial".

"Estamos esforzándonos en diversificar nuestros puertos de exportación de petróleo, desarrollando corredores energéticos que conectan a Irak, Turquía, Jordania y Siria para llegar a los mercados mundiales y contribuir así a la seguridad energética y a la diversificación de las rutas de suministro", ha explicado.

"Pedimos también que se apoye y se facilite el comercio a través de nuestro territorio. Incluso con corredores comerciales más complejos", ha apuntado, al tiempo que ha alertado de que todos estos son "desafíos que afectan directamente a Irak y a su seguridad alimentaria".