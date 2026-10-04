Irak investiga un acto de ultraje a la bandera de EEUU durante un desfile de milicias proiraníes

Milicias proiraníes circulan sobre la bandera de EEUU durante un desfile en Bagdad durante el día de la independencia de Irak - CONGRESISTA JOE WILSON / X

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército de Irak, Alí Falé al Zaidi, ha ordenado la apertura de una investigación inmediata sobre un acto de ultraje contra la bandera estadounidense cometida por las milicias proiraníes de las Fuerzas de Movilización Popular esta semana durante un desfile en las calles de la capital, Bagdad, durante las conmemoraciones del Día de la Independencia.

El congresista republicano Joe Wilson publicó este domingo imágenes de lo ocurrido en sus redes sociales. En ellas, vehículos de las FMP aparecen circulando sobre una larga bandera estadounidense extendida en mitad de una calzada. "Por si hacía falta más pruebas de que Irak es una provincia iraní", ha escrito Wilson en un mensaje dirigido al primer ministro de Irak, Alí al Zaidi.

Las FMP representan uno de los más importantes eslabones de seguridad en Irak pero todavía continúan operando con relativa independencia del Gobierno iraquí, incapaz hasta ahora de desmovilizar a las milicias ni de terminar de integrarlas a filas. La existencia de las FMP demuestra la enorme influencia que ejerce Irán sobre el país vecino y su comunidad chií.

Dada la situación, el portavoz del Comandante en Jefe del Ejército de Irak, Sabah al Numan, ha anunciado a través de la agencia oficial de noticias iraquí INA "la formación de un comité de investigación para determinar las circunstancias de la transgresión que acompañó a uno de los desfiles durante los eventos del Día de la Soberanía, contra la bandera de los Estados Unidos de América".

"El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas condena este acto, subraya la necesidad de respetar las leyes y normas diplomáticas y ordena que se adoptaran las medidas legales necesarias contra los infractores, y asegura que la investigación se completará y sus resultados se presentarán lo antes posible", ha añadido.