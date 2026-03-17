Irak rechaza ataques a misiones diplomáticas tras los bombardeos en Bagdad contra la Embajada de EEUU y un hotel

Embajada de Estados Unidos en Bagdad, capital de Irak - Europa Press/Contacto/Khalil Dawood

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irak ha rechazado este martes "cualquier intento de atacar a las misiones diplomáticas" en el país en una madrugada en la que se han registrado ataques contra un hotel y contra la Embajada de Estados Unidos en la Zona Verde de seguridad de Bagdad, el área fortificada donde también se encuentran las principales sedes del Ejecutivo.

Una fuente de seguridad iraquí ha señalado a la agencia iraquí Shafaq que las defensas aéreas han neutralizado un ataque con cuatro drones dirigido a la Embajada estadounidense "sin que se haya podido determinar el alcance de los daños", mientras que, minutos después, se ha registrado un nuevo ataque con cohetes que también tenía al recinto diplomático como objetivo. "Se han escuchado sirenas y el sonido de intercepciones en las inmediaciones de la embajada", ha informado la fuente de seguridad.

También el hotel Al Rashid ha sido atacado durante la madrugada de este martes, cuando un dron ha colisionado contra la valla superior del hotel "sin que se hayan producido víctimas mortales ni daños materiales significativos", según un comunicado publicado en redes por el Ministerio del Interior de Irak.

En este contexto, la cartera ha comunicado su "enérgica condena a cualquier intento de atacar a las misiones diplomáticas que operan en Irak, haciendo hincapié en que estas misiones operan dentro del marco legal y gozan de plena protección conforme a las leyes y acuerdos internacionales", en un texto en el que ha advertido que atacar legaciones diplomáticas "constituye un acto reprobable que socava el Estado de derecho y expone a sus autores a la responsabilidad penal"

"El Ministerio del Interior subraya sus continuos esfuerzos por proteger las misiones diplomáticas e instalaciones vitales, y por perseguir a todos aquellos que intenten perturbar la seguridad y la estabilidad del país", ha agregado.

Horas antes de esta última oleada de ataques, la Embajada de Estados Unidos en el país árabe ha emitido un comunicado en el que exhortaba a los ciudadanos norteamericanos a abandonar el territorio iraquí por los ataques de las milicias proiraníes, a las que ha acusado de haber cometido "ataques contra ciudadanos y objetivos asociados con Estados Unidos a lo largo de Irak", así como contra "instalaciones diplomáticas estadounidenses, empresas estadounidenses e infraestructura energética operada por Estados Unidos" y "hoteles frecuentados por extranjeros".

Irak se ha visto afectado tanto por bombardeos de Estados Unidos e Israel a instalaciones y grupos proiraníes en el país como por los ataques lanzados por Irán en represalia por la ofensiva sorpresa contra su territorio, a la que se han unido milicias iraquíes próximas a la República Islámica que han atacado la Embajada estadounidense en Bagdad en varias ocasiones desde el comienzo del conflicto el 28 de febrero.