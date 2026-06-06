Irán acusa a la agencia nuclear de la ONU de funcionar como una herramienta política de EEUU

Archivo - Rafael Mariano Grossi, director general del OIEA - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha repudiado las acusaciones de falta de transparencia formuladas por el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, y denunciado que la agencia nuclear de la ONU está actuando como una "herramienta política de presión" contra la República Islámica.

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, ha aludido a un reciente informe del organismo internacional que apunta a las autoridades iraníes, incapaces de garantizar la naturaleza pacífica de su programa nuclear, a juicio del OIEA, que tampoco tiene información sobre el tamaño actual, la composición ni el paradero de las existencias de uranio enriquecido iraní, que podría ser empleado para fabricar un arma nuclear.

Gharibabadi ha respondido que las dificultades informativas de las que habla Grossi, a quien acusó de ser un títere de Washington, "no han aparecido de la nada" sino que ocurren porque Estados Unidos e Israel han bombardeado instalaciones nucleares protegidas.

"El director general de la agencia, que ha demostrado estar completamente al servicio de Estados Unidos y Occidente, no ha condenado estos ataques", ha añadido el viceministro antes de reprochar que "uno no puede ignorar el origen de una perturbación y después enmarcar las consecuencias de la misma contra Irán".

Teherán pide a Grossi que le eche valor y "adopte una postura clara y jurídica" contra los ataques de EEUU e Israel que representan "un golpe directo a la seguridad nuclear, al sistema de salvaguardias y a la credibilidad del régimen de no proliferación" antes de preguntarse cómo es posible que Grossi quiera ser candidato a la Secretaría General de la ONU con semejante "enfoque politizado y dependiente" de Estados Unidos.

Sobre el uranio enriquecido, el viceministro recuerda que el Tratado de No Proliferación no especifica un techo numérico para el porcentaje de enriquecimiento y que el verdadero criterio es que no exista desviación de materiales y actividades nucleares hacia fines militares. "El programa nuclear de Irán ha sido pacífico e Irán ha actuado en el marco de sus compromisos legales", ha zanjado.

Así pues, si el OIEA quier formar parte de una solución diplomática "debe evitar convertir un informe técnico en una herramienta de presión política" y pide que condene una vez y de manera "explícita" los ataques.