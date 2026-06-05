Irán acusa a EEUU e Israel de matar con bombardeos a niños en Cisjordania, Gaza, Líbano, Irán "y muchos otros lugares"

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, en una imagen de archivo - PORTAVOCÍA DE EXTERIORES DE IRÁN EN X - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, ha acusado a Estados Unidos e Israel de matar con sus "bombas y misiles" a niños en Gaza, Cisjordania, Líbano, Irán "y muchos otros lugares", defendiendo en el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, fecha establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1982, que nada "puede justificar jamás la matanza de niños".

"Hoy honramos la memoria de los niños que estaban destinados a soñar, a ser felices, a estudiar y a construir el futuro, pero que, antes incluso de llegar a conocer la vida, se convirtieron en víctimas de crímenes de guerra, ocupación y bombardeos", ha afirmado Baqaei en un mensaje en redes.

A renglón seguido, el portavoz de la diplomacia iraní ha declarado que "allá donde los niños hayan perecido bajo las bombas y los misiles de Estados Unidos y del régimen israelí, la verdad es la misma: ningún objetivo militar, ningún interés político y ningún pretexto de seguridad puede justificar jamás la matanza de niños".

En concreto, ha citado como escenarios de estos ataques los territorios palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania y la capital de Líbano, Beirut, ubicaciones que centran dos de las principales campañas militares de Israel.

Asimismo, ha mencionado las ciudades iraníes de Minab y Lamerd, donde murieron 25 y cerca de 155 personas, respectivamente, en los bombardeos estadounidenses contra infraestructuras civiles en el primer día de su ofensiva conjunta con Israel.

No obstante, el portavoz iraní no se ha quedado ahí y, tras mencionar también la capital de su país, Teherán, ha añadido "muchos otros lugares de Irán y del mundo" donde los bombardeos estadounidenses e israelíes se habrían cobrado, según él, múltiples vidas infantiles.

De este modo, tras apuntar con estas ubicaciones a dos de las principales campañas militares de Israel y a la ofensiva conjunta de este país con Estados Unidos contra Irán, Baqaei ha alegado que "los niños no son ni partes en la guerra ni herramientas de la misma", sino "la conciencia viva de la humanidad". "Cada niño asesinado o mutilado supone el entierro de una parte de nuestra humanidad compartida", ha apostillado.