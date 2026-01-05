Irán acusa a Israel de intentar "causar división" en el país en plenas manifestaciones por la crisis económica

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmael Baqaei, durante una rueda de prensa en Teherán en diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Shadati

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha acusado este lunes a Israel de intentar "causar división" en el país centroasiático y ha afirmado que tanto Israel como "funcionarios radicales" de Estados Unidos están "incitando a la violencia, el terrorismo y el asesinato", en medio de las movilizaciones antigubernamentales de los últimos días en Irán, que se han saldado hasta ahora con 15 muertos.

"El régimen sionista --en referencia a Israel-- siempre ha estado atento para aprovechar cualquier oportunidad para causar división y atacar la unidad nacional de Irán. Nuestro pueblo debe estar vigilante ante estas conspiraciones", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmael Baqaei.

Así, ha rechazado las recientes declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien dijo "identificarse" con los manifestantes en Irán. "Experimentamos la aparente simpatía de ese régimen durante la agresión militar contra nuestro país", ha ironizado, en referencia a la ofensiva lanzada en junio por Israel contra Irán, a la que se sumó Estados Unidos.

"El asesinato de grandes mártires y científicos nucleares iraníes, junto a otros actos criminales cometidos durante años por parte de este régimen, en cooperación con algunos de sus socios internacionales, no es algo que pueda ser tapado con engaños o que el pueblo iraní pueda olvidar", ha argumentado, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "las acciones y palabras" de Netanyahu y "algunos funcionarios radicales estadounidenses" sobre Irán "son considerados incitación a la violencia, el terrorismo y el asesinato". "Damos gracias a Dios de que el pueblo de Irán, los países de la región y la comunidad internacional conocen bien la verdadera identidad de estos individuos", ha zanjado.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las presiones y las sanciones económicas de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas en el país centroasiático.