Irán acusa a Israel de sabotear los esfuerzos diplomáticos con EEUU: "Es el principal obstáculo para la paz"

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una imagen de archivo. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha acusado este martes a las autoridades de Israel de sabotear de forma "activa" los esfuerzos diplomáticos para lograr un acuerdo que ponga fin a la ofensiva desatada junto a Estados Unidos contra el país asiático y las consecuencias derivadas del conflicto en Oriente Próximo.

Araqchi, que ha señalado que Israel es el "principal obstáculo para lograr una paz duradera con Estados Unidos", ha recalcado que el "régimen sionista era y sigue siendo el mayor opositor al memorando de entendimiento" alcanzado entre las partes y que recogía los 60 días de plazo para negociar la paz.

"Hacen todo lo posible por evitar que este acuerdo se alcance, buscan que fracase y que no se pongan en marcha las medidas acordadas", ha aseverado el ministro, según informaciones recogidas por la agencia de noticias IRNA.

No obstante, ha destacado que las demandas del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr la "rendición incondicional" de Irán "han fracasado", especialmente desde que Teherán aceptó negociar y aceptar un alto el fuego. "Los que buscaban una rendición de este tipo suplicaron que hubiera negociaciones en cuanto comenzó la guerra", ha incidido.

"Fuimos nosotros los que dijimos que no aceptaríamos una tregua hasta que aceptaran un alto el fuego y unas negociaciones de acuerdo con los términos iraníes", ha zanjado.

Estas declaraciones tienen lugar ahora que ha terminado el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo para poner fin de la guerra en Oriente Próximo, el cual estaba llamado a contemplar también medidas para controlar el programa nuclear iraní.