Irán advierte de "otra terrible y nueva ecuación de los precios de la energía" ante los ataques a la isla de Jark

Mapa del golfo Pérsico, con la isla de Jark destacada en la parte izquierda - Europa Press/Contacto/Andre M. Chang

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido en la madrugada de este lunes a Estados Unidos e Israel de que atacar la estratégica isla de Jark, uno de sus epicentros petroleros, derivará en "otra terrible y nueva ecuación sobre los precios y la distribución de la energía en el mundo", después de que las medidas militares de Teherán contra el tránsito en el estrecho de Ormuz, parte de su respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, haya llevado al precio del barril de crudo a superar los 100 dólares.

"Ya habéis puesto a prueba a Irán una vez con el estrecho de Ormuz", ha recordado en redes sociales el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Alireza Tangsiri, destacando que las medidas militares emprendidas por el Ejército iraní en este estratégico paso, a las que se ha referido como "control inteligente del estrecho", ha resultado en "un nuevo índice de precios del petróleo".

Al hilo, ha manifestado que "un ataque a Jark", una isla situada en el noreste del golfo Pérsico y que constituye uno de los epicentros de la industria petrolera de Irán, redundará en "otra terrible y nueva ecuación sobre los precios y la distribución de la energía en el mundo".

Sus palabras llegan después de que, de hecho, el Ejército de Estados Unidos bombardeara en la noche del viernes la isla, con un ataque masivo anunciado el sábado contra casi un centenar de objetivos militares. Con todo, el comunicado difundido por el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) precisó que la operación se había llevado a cabo "preservando la infraestructura petrolera".

En consonancia, las autoridades iraníes aseguraron el sábado que los citados ataques no tuvieron efecto alguno en las operaciones petroleras, en particular las de exportación de crudo, que proseguían "con normalidad", así como "la vida cotidiana y las actividades de la población".

Pese a ello, el crudo ha vuelto a experimentar una nueva subida de precio en la que el barril de Brent, referencia en los mercados europeos, ha rondado los 106 dólares tras subir más del 40% en las últimas dos semanas, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, se ha situado cerca de los 101 el barril, según ha recogido la agencia Bloomberg, en una evolución que, por ahora, no ha sido aplacada por la liberación récord de 400 millones de barriles de reservas anunciada por la Agencia Internacional de Energía (AIE).