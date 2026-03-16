Irán reitera que el paso por el estrecho de Ormuz tiene "condiciones específicas" por la ofensiva de EEUU e Israel

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa (archivo) - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha reiterado este lunes que el paso de buques a través del estrecho de Ormuz tiene lugar bajo "condiciones específicas" derivadas de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, que ha respondido limitando el tráfico en esta vía estratégica para el comercio internacional.

"El paso de buques a través del estrecho de Ormuz tiene lugar bajo condiciones específicas debido a las condiciones impuestas y la inseguridad creada por el régimen sionista y Estados Unidos", ha manifestado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa.

Así, ha subrayado que "las Fuerzas Armadas controlan el tráfico" y ha agregado que "ningún país puede usar el estrecho de Ormuz para golpear a Irán". "Como país costero, tenemos derecho a adoptar las medidas necesarias en el estrecho de Ormuz para garantizar la seguridad nacional y evitar que los agresores usen mal esta vía marítima", ha explicado.

"Irán siempre ha sido guardián y custodio del estrecho y del paso seguro de barcos a través del mismo. Son los estadounidenses e israelíes los que han generado estas condiciones", ha apostillado Baqaei, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días varios ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la citada ofensiva contra el país asiático, que ha atacado además territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Watch in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.