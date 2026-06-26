Irán advierte de posibles ataques si EEUU "es incapaz de contener" los aviones de Israel "en cielos de países vecinos"

Archivo - Imagen de archivo de misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria de Irán durante un ejercicio militar. - -/IRGC via Sepahnews via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Irán han advertido este viernes con posibles ataques si Estados Unidos "es incapaz de contener" los movimientos de aviones de la Fuerza Aérea de Israel, tras denunciar su presencia "en los cielos de algunos países vecinos", tras la reciente firma del memorando de entendimiento entre Teherán y Washington para avanzar hacia un acuerdo de paz en Oriente Próximo.

"Consideramos que los movimientos y la presencia de aeronaves militares del régimen sionista terrorista en los cielos de algunos países vecinos, en dirección a Irán, constituyen un acto peligroso y una amenaza contra la República Islámica de Irán", ha dicho el Mando de Jatam al Anbia, mando unificado de las Fuerzas Armadas de Irán.

"Declaramos que, si Estados Unidos es incapaz de contener y controlar al régimen sionista, Irán no tolerará ninguna amenaza contra el país", ha señalado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "Consideramos un derecho responder ante estas peligrosas acciones", ha recalcado.

El breve comunicado ha sido publicado después de que Irán reclamara a Israel que procediera a una retirada de sus tropas de Líbano y advirtiera de que si no lo hace "por su propia voluntad", "se verá forzado a hacerlo humillado y derrotado".

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.