Irán advierte sobre posibles medidas preventivas ante "el repunte del lenguaje amenazante" contra Teherán

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han advertido este martes de que podrían adoptar medidas preventivas ante "el repunte del lenguaje amenazante y las declaraciones intervencionistas" contra el país, en medio de las denuncias de Estados Unidos e Israel ante la represión de las protestas antigubernamentales por la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida de la población.

El Consejo Supremo de Defensa de Irán ha dicho que cualquier "conducta hostil" contra Teherán derivará en "una respuesta firme y proporcional", antes de recalcar que "en el marco de la autodefensa legítima, la República Islámica de Irán no se limita a responder cuando una acción ha tenido lugar", según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Así, ha subrayado que "la seguridad, la independencia y la integridad territorial de Irán son una 'línea roja' irrompible" y ha alertado contra "cualquier acto de agresión" y "la persistencia de una conducta hostil" contra el país centroasiático, que mantiene "una postura de seguridad fundamentada en la disuasión y la preparación".

El 'número dos' del Ejército de Irán, Habibolá Sayari, ha destacado este mismo martes que las Fuerzas Armadas iraníes mantienen "un nivel muy alto de preparación operativa" y ha destacado que las "lecciones aprendidas" tras la ofensiva de Israel contra Irán en junio de 2025 --a la que se sumó Estados Unidos-- han derivado en "medidas efectivas".

Sayari ha hecho hincapié en que estas medidas incluyen "una mejora del mantenimiento y las capacidades" y "un aumento continuado de la preparación en varios secciones", al tiempo que ha asegurado que la firmeza de las Fuerzas Armadas "es una realidad indisputable" que cuenta con "el apoyo directo y poderoso de la población".