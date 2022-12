Irán advierte de que la "ventana" de las negociaciones sobre el acuerdo nuclear no estará abierta "para siempre"

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian, ha advertido este miércoles de que la "ventana" de las negociaciones sobre un posible acuerdo nuclear, dañado tras la decisión de Washington de retirarse unilateralmente en 2018, no estará abierta "para siempre".

"La ventana está abierta hoy, pero si las otras partes, especialmente los estadounidenses, prefieren no renunciar a la hipocresía, y los occidentales no actúan de manera realista, no está claro que esa ventana que está abierta hoy permanezca abierta mañana", ha alertado, según ha informado la agencia de noticias IRNA.

Amirabdolahian ha pronunciado estas palabras en el marco de una reunión con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, en la capital, Mascate, para reforzar la relación bilateral tras la visita al país del presidente iraní, Ebrahim Raisi, el pasado mes de mayo.

En este sentido, Amirabdolahian ha agradecido ante el sultán omaní los esfuerzos de Mascate por ayudar a Irán y a las demás partes a lograr un acuerdo "bueno, fuerte y duradero", según ha recogido la agencia de noticias ISNA.

Las conversaciones para el retorno de Irán al acuerdo nuclear están prácticamente paralizadas. El Organismo Nuclear de la Energía Atómica (OIEA) denunció el mes pasado los impedimentos de Irán a la hora de examinar sus instalaciones mientras que Teherán ha pedido el fin de estas visitas como condición, entre otras inaceptables para Washington, para retornar al acuerdo.