Irán afirma que el aeropuerto de Bushehr se encuentra "fuera de servicio" tras los ataques de EEUU

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han afirmado este martes que el aeropuerto de Bushehr, en el sur del país y alcanzado por los ataques perpetrados por Estados Unidos durante las últimas semanas, se encuentra "fuera de servicio" y "completamente inoperativo" debido a la ofensiva.

La portavoz del Ejecutivo iraní, Fatemé Mohajerani, ha indicado en un comunicado que el aeropuerto "requiere una reconstrucción completa, desde los cimientos". Además, ha informado de que un avión "totalmente reacondicionado que había sido adquirido" recientemente "fue destruido por un misil que impactó directamente" en la aeronave. "Solo quedó intacta una pequeña parte de la cola", ha explicado.

Asimismo, ha afirmado que el Centro Meteorológico de Bushehr también ha quedado prácticamente destruido a pesar de tener un carácter "completamente civil", según informaciones recogidas por la agencia de noticias Tasmim.

Durante este último recrudecimiento de la violencia, Estados Unidos bombardeó diversas zonas de Irán, incluida una estación de tren y dos puentes. En respuesta, las fuerzas iraníes atacaron intereses e instalaciones militares estadounidenses en la región.

Aunque de momento los ataques atraviesan un 'impasse' a medida que los países de la región tratan de presionar a las partes para que lleguen a un acuerdo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claro que esta pausa no es definitiva y ha amenazado con retomar las acciones militares en caso de que las conversaciones con Irán no prosperen.

Teherán, por su parte, ha dicho detener los ataques siempre y cuando Washington mantenga la suspensión de los bombardeos, si bien no considera la situación un alto el fuego definitivo y ha defendido que su prioridad es "defender su soberanía" y su "integridad territorial".