Irán afirma que dos petroleros se incendiaron tras chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen por satélite del estrecho de Ormuz (archivo) - -/Nasa/dpa - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado este viernes que otros dos petroleros han sido alcanzados por minas navales en el estrecho de Ormuz cuando intentaban atravesar "una ruta no autorizada", antes de agregar que ambos han tenido que detener su tránsito tras sufrir incendios a bordo por las explosiones.

"Dos buques petroleros infractores que intentaban transitar por una ruta no autorizada, chocaron contra una mina y quedaron detenidos en aguas del estrecho de Ormuz", ha señalado en un comunicado, antes de afirmar que ambos habían "apagaron sus sistemas de navegación e identificación" antes de iniciar su ruta "con apoyo del agresivo y terrorista Ejército estadounidense".

Así, ha subrayado que, "tras chocar contra minas, se incendiaron y tuvieron que detenerse", al tiempo que ha reiterado que esta vía se encuentra "cerrada", una situación que "no sufrirá cambios" hasta que Estados Unidos no acepte las condiciones planteadas por Irán para lograr una cuerdo para poner fin a la guerra, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz --paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo-- a causa de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso, por donde afirma que escolta a buques para garantizar la continuidad de la exportación de petróleo desde Oriente Próximo.