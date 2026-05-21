Irán afirma que el vídeo de Ben Gvir es fruto del "silencio cómplice" de Occidente a las políticas de Israel

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei (archivo) - Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraní ha calificado este jueves de "profundamente impactantes" las imágenes del vídeo que publicó en la víspera el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, en las que aparecen decenas de activistas de la última flotilla interceptada siendo humillados y ha asegurado que responden al "silencio cómplice" y a la "inacción institucionalizada" de Occidente hacia las políticas israelíes.

"El verdadero peligro se extiende mucho más allá de ciertas conductas de un funcionario del régimen israelí. El problema más profundo radica en el silencio cómplice, la aceptación pasiva y la inacción institucionalizada frente a la ocupación, el 'apartheid' y el genocidio", ha valorado el portavoz de la cartera de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, en un mensaje en redes sociales.

Baqaei ha explicado que esta connivencia de Occidente con las políticas de Israel contra el pueblo palestino han concedido a este tipo de actos "una apariencia de normalidad" y evocan "ecos más oscuros de la historia", en los que "un régimen" que ha estado exento de rendir cuentas y protegido "durante mucho tiempo" ahora se ve "a sí mismo excepcional, intocable y por encima de la ley".

"En la década de 1930, Europa se consoló con la ilusión de que podía permanecer en silencio, y a salvo, ante la degradación sistemática de la dignidad humana, el Derecho Internacional y los principios morales más básicos, sin pagar nunca un precio. La historia impartió una lección brutal; normalizar la ilegalidad y la atrocidad nunca permanece confinada a su objetivo original", ha expuesto, en lo que parece un paralelismo con el silencio ante los crímenes de la Alemania nazi.

"Si Occidente continúa ampliando la brecha entre sus valores centrales proclamados y su conducta real, una vez más tendrá que aprender la dura lección de la historia: la impunidad interminable no modera la ilegalidad, normaliza la atrocidad y envalentona a sus perpetradores", ha remarcado el portavoz iraní.

Varios gobiernos europeos han reaccionado en cascada convocando a los respectivos embajadores de Israel en sus territorios, a quienes han expresado su repulsa por lo ocurrido, al tiempo que exigían un trato justo con los detenidos, así como la liberación inmediata de sus nacionales.

Ben Gvir publicó un vídeo en el que se le ve ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde fueron trasladados por la Armada de Israel. "Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", dijo el ministro ultra en una actitud que le ha valido las críticas propios compañeros de Gobierno y del primer ministro, Benjamin Netanyahu.