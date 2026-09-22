Irán afirma que los vuelos internacionales de sus compañías operan según lo programado pese a sanciones de EEUU

Archivo - Aviones de la compañia Iran Air en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad en Teheran, Iran. - Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán ha anunciado este martes que los vuelos internacionales de las compañías aéreas iraníes operarán con normalidad y sin interrupciones a pesar de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a principios de septiembre para cortar las redes de financiación y la logística de la Guardia Revolucionaria iraní.

El portavoz de la Organización de Aviación Civil de Irán, Mayid Ajaván, ha asegurado a la agencia de noticias iraní ISNA que, hasta la fecha, "ninguno de los vuelos internacionales operados por aerolíneas iraníes ha sido cancelado, y las operaciones se están desarrollando según lo previsto".

Además, Ajaván ha subrayado que la autoridad de aviación iraní está planificando para garantizar la continuidad ininterrumpida de estos vuelos.

En este sentido, la principal aerolínea del país asiático, Iran Air, ha informado en un comunicado que no ha recibido ninguna notificación de las organizaciones de aviación civil de Turquía, Azerbaiyán e Irak con respecto a la interrupción o suspensión de los vuelos de la compañía a las ciudades de Estambul, Bakú y Nayaf, por lo que el horario de sus vuelos en estas rutas se mantienen inalterados.

Estas declaraciones suceden después de que el lunes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmase durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNBC que "absolutamente todas" las compañías iraníes dejarán de funcionar "en todo el mundo" a partir de este miércoles, 23 de septiembre.